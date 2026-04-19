Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）の最新曲「風と町」のリリースを記念して、4月14日(火)夜9時30分から開催したSpotify公式リスニングパーティーで、Spotify Japan史上最多のリスナー数となる約2万4千人が参加したことが分かった。

このイベントは、Spotifyを通じ、「風と町」などのミセスの楽曲をメンバーとともにリスニングしたり、トークが聴けたり、パーティーのチャットに参加できるというもの。NHK連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌として書き下ろされた同曲への想いなどを、メンバーも存分に語った。毎日聴ける“耳心地”や優しさを意識して制作されたこと、まだ詳細も発表されていないがミュージックビデオを撮影したことが明かされる一幕もあった。

また、「lulu.」が流れた後にはその一節が3人の生歌で急に披露されたり、「ライラック」誕生秘話として、デモを初めて聴いた際に若井が「このフレーズを人が人力で弾くの？」と感じたことなども明かされた。さらに「若井つり堀」誕生の経緯など、この4月より始まったばかりの「テレビ×ミセス」の収録秘話、そして、今週末MUFGスタジアム(国立競技場)で開催中のスタジアムツアー＜ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜＞のセットリストを見た時の若井や藤澤の率直な感想、ライブへ向けた意気込みも語られるなど、一時間を超えるボリュームのトークが展開された。