キラキラ衣装やブーケ形ぬいぐるみ！セガプライズ サンリオ「ハローキティ」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズを展開しているセガプライズ。
今回は2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場するサンリオ「ハローキティ」グッズを紹介します☆
セガプライズ サンリオ「ハローキティ」グッズ
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
登場時期：2026年4月17日より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」グッズが、2026年4月もセガプライズに登場。
2026年4月は、キラキラなマスコットとお祝いシーンにもぴったりなブーケ型のぬいぐるみが展開されます☆
ハローキティ マスコット キラキラ
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
サイズ：全長約8×6×10cm
種類：全4種（ピンク、ブルー、グリーン、イエロー）
キラキラな服とリボンでポップな印象のマスコット。
横向きのお座りポーズがかわいらしく、華やかな存在です☆
ハローキティ ブーケぬいぐるみ
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145
サイズ：全長約23×8×30cm
種類：全3種（スタンダード、桜、女子高生）
フックに引っかければ壁掛けに、置いて卓上でも飾れる「ハローキティ」のブーケ形ぬいぐるみ。
入学のお祝いや推し活、お誕生日など、おめでたいシーンにもマッチするかわいいぬいぐるみです。
自分用として自宅に飾るのはもちろん、プレゼントとしても活躍してくれます☆
キュートな2種類の「ハローキティ」グッズがセガプライズにラインナップ。
セガプライズの「ハローキティ」グッズは、2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
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