ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズを展開しているセガプライズ。

今回は2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場するサンリオ「ハローキティ」グッズを紹介します☆

セガプライズ サンリオ「ハローキティ」グッズ

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

登場時期：2026年4月17日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」グッズが、2026年4月もセガプライズに登場。

2026年4月は、キラキラなマスコットとお祝いシーンにもぴったりなブーケ型のぬいぐるみが展開されます☆

ハローキティ マスコット キラキラ

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

サイズ：全長約8×6×10cm

種類：全4種（ピンク、ブルー、グリーン、イエロー）

キラキラな服とリボンでポップな印象のマスコット。

横向きのお座りポーズがかわいらしく、華やかな存在です☆

ハローキティ ブーケぬいぐるみ

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670145

サイズ：全長約23×8×30cm

種類：全3種（スタンダード、桜、女子高生）

フックに引っかければ壁掛けに、置いて卓上でも飾れる「ハローキティ」のブーケ形ぬいぐるみ。

入学のお祝いや推し活、お誕生日など、おめでたいシーンにもマッチするかわいいぬいぐるみです。

自分用として自宅に飾るのはもちろん、プレゼントとしても活躍してくれます☆

キュートな2種類の「ハローキティ」グッズがセガプライズにラインナップ。

セガプライズの「ハローキティ」グッズは、2026年4月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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