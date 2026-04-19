3人組バンド、Mrs．GREEN APPLEが18日に開催した東京・MUFGスタジアム（国立競技場）の公演で、スタジアム運営会社が招待した契約企業関係者や招待客がスイートルーム内で騒ぎ、公演を妨げたとして、同社は19日、謝罪する文面をスタジアムの公式サイトに掲載した。

運営会社のジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（JNSE）は「MUFGスタジアムに設置のLIMINAL SUITE(スイートルーム)内で、公演中に弊社（JNSE）の契約企業様・ご招待したお客様が席で騒いでいたことで、公演を妨げる行為がございました」と説明。「弊社（JNSE）の当会場における管理体制が行き届いておらず、このような事態を招いてしまいましたことを重く受け止めております」などとして謝罪した。

バンドの公式サイトでも「昨日、MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催されました、「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」での公演妨げ行為について、MUFGスタジアム公式サイトにてお詫びが掲載されました」と報告している。

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▼以下全文

平素より株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（JNSE）が運営するMUFGスタジアム（国立競技場）にて開催されるイベントにご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。

昨日、MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催されました、Mrs.GREEN APPLE「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」において、MUFGスタジアムに設置のLIMINAL SUITE(スイートルーム)内で、公演中に弊社（JNSE）の契約企業様・ご招待したお客様が席で騒いでいたことで、公演を妨げる行為がございました。

ご来場いただいたお客様ならびにMrs.GREEN APPLE様、および関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。

弊社（JNSE）の当会場における管理体制が行き届いておらず、このような事態を招いてしまいましたことを重く受け止めております。

本件に関するお問い合わせは弊社（JNSE）までご連絡をいただけますようお願いいたします。

今後は同様の事態を二度と招かぬよう、社内体制の見直しおよび管理体制の強化に努めてまいります。

ご来場のお客様およびアーティスト様、関係者の皆様には多大なるご迷惑をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げますとともに、信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。

何卒ご理解とご容赦を賜りますようお願い申し上げます。

令和8年4月19日

株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント

代表取締役 竹内晃治