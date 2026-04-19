クラブを太モモに挟んで振ると、『間』のあるスイングが完成します【四の五の言わず振り氣れ】
2024年でツアーから撤退した上田桃子や25年プロテストに合格した藤本愛菜、千田萌花が在籍している「チーム辻村」を率いるプロコーチの辻村明志氏。今回は手打ちになってしまうアマチュアに効く練習法について聞いた。
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◇ ◇ ◇アマチュアを見て思うのは、手打ちのスイングが多いこと。もちろんクラブは手で握るし、ボールは腕とクラブを振って打ちます。しかし、クラブは下から動かすものであり、ボールは下半身（主導）で打つものだと思っています。さて、最近ボクがプロやプロ育成選手たちに盛んにやらせているのが、変わった練習です。クラブをタオルで巻き、それを太モモに挟んでシャドースイングします。この練習の効果の第一は、まず意識が下半身に向くこと。手打ちの人の多くは、意識が上半身にあり、クラブを手で動かそうとします。しかし、太モモにクラブを挟むことで、下半身主導で動かさないとスイングできません。実はこれがクラブが動きたい自然な動きであり、スピードです。この動きとスピードを妨害しているのが手であり、アマチュアに多いアウトサイド・インの動きも、インパクトに向かっての急加速や急減速も、すべて手の動きが原因です。また、この練習では目をつぶって行うのも効果的です。振るのではなく、“振られる”感覚がわかるはずです。さらに、クラブを太モモで挟むことで内モモの内転筋を感じ、締まった構えを作るメリットもあります。一切手で操作をしない状態では、間を作ることができます。手打ちのスイングではこの間が作れません。日本語では、間がないことを「間抜け」、本質からズレていることを「間違い」と言います。つまり手打ちは、間抜けな間違ったスイングなのです。太モモにクラブを挟んでシャドースイングをすると、意識が上半身から腹（臍下丹田、せいかたんでん）に下がります。意識が下に落ちることで、下半身主導のスイングの基本が生まれます。スイングはまず下から動くもの。バックスイングで足首、ヒザ、腰、肩、腕の順でネジれていき、トップでエネルギーが最大限に溜まります。それをやはり下からネジリ戻すことで、インパクトに向かってエネルギーが解き放たれます。一方、スエーやオーバースイング、早くて浅い切り返し、ダウンスイングでの右肩かぶりや伸び上がりなど、すべて体のネジリ戻しの順番が間違っていることが原因です。意識はどうしても上半身に行きがちです。飛ばしたい、曲げたくないと思えば、なおさら上体に意識が向きます。故・荒川博先生は「意識は腹（臍下丹田）で」とよくおっしゃっていました。意識を下に持っていくことで、より遠くに強いボールを打つことができます。スイングにおいて手にも重要な役割はありますが、それは最後の最後。しかも意識して使うものではなく、無意識に使われるものです。インパクトで勝手に力が入る、その動きが大切です。このドリルによってインパクトで腹圧が高まるようになれば、下半身主導のスイングに近づいている証拠です。腹圧が高いインパクトは、体の正面でボールをとらえられている状態でもあります。インパクトでは、ヘソはターゲットラインに対して約30度左を向き、肩はスクエア、上半身はボールの右側にある、いわゆるビハインド・ザ・ボールの形になります。繰り返しますが、究極のスイングとは手を消すこと。スイングに“手助け”は必要ありません。■辻村明志つじむら・はるゆき／1975年生まれ、福岡県出身。上田桃子らのコーチを務め、プロを目指すアマチュアも教えている。2025年は千田萌花と藤本愛菜をプロテスト合格に導いた。読売ジャイアンツの打撃コーチとして王貞治に「一本足打法」を指導した荒川博氏に師事し、その練習法や考え方をゴルフの指導に取り入れている。元（はじめ）ビルコート所属。※『アルバトロス・ビュー』919号より抜粋し、加筆・修正しています◇ ◇ ◇ ●山下のスイングを詳細分析！ 関連記事『山下美夢有のようにフェースをボールに向けたまま上げる これが最も簡単なスライス対策』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
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◇ ◇ ◇アマチュアを見て思うのは、手打ちのスイングが多いこと。もちろんクラブは手で握るし、ボールは腕とクラブを振って打ちます。しかし、クラブは下から動かすものであり、ボールは下半身（主導）で打つものだと思っています。さて、最近ボクがプロやプロ育成選手たちに盛んにやらせているのが、変わった練習です。クラブをタオルで巻き、それを太モモに挟んでシャドースイングします。この練習の効果の第一は、まず意識が下半身に向くこと。手打ちの人の多くは、意識が上半身にあり、クラブを手で動かそうとします。しかし、太モモにクラブを挟むことで、下半身主導で動かさないとスイングできません。実はこれがクラブが動きたい自然な動きであり、スピードです。この動きとスピードを妨害しているのが手であり、アマチュアに多いアウトサイド・インの動きも、インパクトに向かっての急加速や急減速も、すべて手の動きが原因です。また、この練習では目をつぶって行うのも効果的です。振るのではなく、“振られる”感覚がわかるはずです。さらに、クラブを太モモで挟むことで内モモの内転筋を感じ、締まった構えを作るメリットもあります。一切手で操作をしない状態では、間を作ることができます。手打ちのスイングではこの間が作れません。日本語では、間がないことを「間抜け」、本質からズレていることを「間違い」と言います。つまり手打ちは、間抜けな間違ったスイングなのです。太モモにクラブを挟んでシャドースイングをすると、意識が上半身から腹（臍下丹田、せいかたんでん）に下がります。意識が下に落ちることで、下半身主導のスイングの基本が生まれます。スイングはまず下から動くもの。バックスイングで足首、ヒザ、腰、肩、腕の順でネジれていき、トップでエネルギーが最大限に溜まります。それをやはり下からネジリ戻すことで、インパクトに向かってエネルギーが解き放たれます。一方、スエーやオーバースイング、早くて浅い切り返し、ダウンスイングでの右肩かぶりや伸び上がりなど、すべて体のネジリ戻しの順番が間違っていることが原因です。意識はどうしても上半身に行きがちです。飛ばしたい、曲げたくないと思えば、なおさら上体に意識が向きます。故・荒川博先生は「意識は腹（臍下丹田）で」とよくおっしゃっていました。意識を下に持っていくことで、より遠くに強いボールを打つことができます。スイングにおいて手にも重要な役割はありますが、それは最後の最後。しかも意識して使うものではなく、無意識に使われるものです。インパクトで勝手に力が入る、その動きが大切です。このドリルによってインパクトで腹圧が高まるようになれば、下半身主導のスイングに近づいている証拠です。腹圧が高いインパクトは、体の正面でボールをとらえられている状態でもあります。インパクトでは、ヘソはターゲットラインに対して約30度左を向き、肩はスクエア、上半身はボールの右側にある、いわゆるビハインド・ザ・ボールの形になります。繰り返しますが、究極のスイングとは手を消すこと。スイングに“手助け”は必要ありません。■辻村明志つじむら・はるゆき／1975年生まれ、福岡県出身。上田桃子らのコーチを務め、プロを目指すアマチュアも教えている。2025年は千田萌花と藤本愛菜をプロテスト合格に導いた。読売ジャイアンツの打撃コーチとして王貞治に「一本足打法」を指導した荒川博氏に師事し、その練習法や考え方をゴルフの指導に取り入れている。元（はじめ）ビルコート所属。※『アルバトロス・ビュー』919号より抜粋し、加筆・修正しています◇ ◇ ◇ ●山下のスイングを詳細分析！ 関連記事『山下美夢有のようにフェースをボールに向けたまま上げる これが最も簡単なスライス対策』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
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