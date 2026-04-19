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2030年から小中高で卒論が標準に？次期学習指導要領で変わる「探究」の新ルールと意外な事実

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学習塾向けサービスを展開する合同会社SyUNi代表の小田氏がYouTubeチャンネル「Edu-NEWS_おだ」で『卒業論文が小中高の"標準"に？文科省「マイ探究」の衝撃｜文科省が示した探究の新ルール｜次期学習指導要領「教育課程部会 生活、総合的な学習・探究の時間ワーキンググループ（第6回）」』と題した動画を公開した。



2030年度から全面実施される次期学習指導要領に向けた「探究」の新たな方向性と、小中高における「卒業論文」の標準化について解説した。



動画では、4月15日に開催された文部科学省の中央教育審議会「生活、総合的な学習・探究の時間ワーキンググループ（第6回）」の配布資料を基に、次期学習指導要領の具体像を読み解く。小田氏は、これまでの探究が「個人探究」と「グループ探究」という枠組みで整理されていたことの課題を指摘し、新たな整理として、共通テーマで関心を広げる「テーマ探究」と、個人の興味を深掘りする「マイ探究」の2つの形態が提示されたと説明した。「マイ探究イコール自由にやらせるということではない」と小田氏は語り、教師の適切な指導性の発揮が前提になっていると強調した。



さらに注目すべき点として「節目としての探究」を取り上げた。小学校、中学校、高校のそれぞれの最終学年において、学習の成果と自らの変容を実感する卒業研究や卒業論文の実施が打ち出されている。全国の先進校ではすでに年間数十時間をかけて論文を執筆し、大学入試に繋げる取り組みも始まっているという。また、修学旅行などの学校行事も「探究型プログラム」へと転換が進んでおり、「観光業や教育旅行産業にとっても無視できない市場変化だ」と述べた。



今後、生活科の動物飼育における組織的管理の徹底や、考えるための技法の3カテゴリ（広げる・整理する・深める）への再編など、多岐にわたる見直しが予定されている。探究学習が従来の体験から「個人の興味の深掘りと論文執筆」へと高度化していく道筋が明確に示された、教育関係者にとって大きな気づきとなる解説となっている。