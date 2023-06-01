三笘薫は前半途中から出場

イングランド・プレミアリーグのブライトンは現地時間4月18日、リーグ第33節でトッテナムと対戦し2-2で引き分けた。

日本代表MF三笘薫は味方のアクシデントもあり、前半21分から緊急出場。前半アディショナルタイムには鮮やかボレー弾を決めたが、後半途中でピッチを後にした。

試合は前半39分にトッテナムのDFペドロ・ポロに先制ゴールを奪われ、ブライトンが1点を追う展開に。そのなかで前半アディショナルタイム、右サイドでボールを持ったMFパスカル・グロスがゴール前にクロスをあげると、ファーサイドで待つ三笘の元へ。三笘は左足で完璧にボールを捉えたボレーシュートを放ち、豪快にゴールネットを揺らした。

しかし後半31分、三笘が自らピッチに座り込んでしまい、途中交代に。自ら歩いてピッチを後にし、ロッカールームに下がることはなく、ベンチから試合を見守っていた。

試合はその後、両チームが1点づつを加えて2-2で終了。圧巻のダイレクトボレー弾を決めがらも、途中交代となった三笘の状況が心配される。（FOOTBALL ZONE編集部）