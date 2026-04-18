楽天のウレーニャが6回1失点で来日初勝利

パーソル パ・リーグ公式戦が18日、3試合が行われた。ソフトバンクは上沢直之投手のノーヒットノーランに迫る快投でオリックスに7-0で勝利。日本ハムは5-3で西武に逆転勝ち、楽天は9-1でロッテを下した。

ソフトバンク先発の上沢直之投手は9回1死まで無安打投球を続ける圧倒的な内容だった。西川龍馬外野手に初安打を許し降板したが、9回途中134球1安打2四球9奪三振無失点の好投で今季2勝目を挙げた。

打線は初回、柳町達外野手の適時打で2点を先制。7回には4連続適時打で5得点を奪い突き放した。柳町は2安打3打点、柳田悠岐外野手は3安打2打点と躍動。オリックスは先発・九里亜蓮投手が6回2失点と粘るも、打線が1安打と沈黙した。

日本ハムは中盤に逆転した。0-2で迎えた6回、奈良間大己内野手の適時打で1点を返すと、2死満塁から水谷瞬外野手の2点適時二塁打で逆転に成功。さらに清宮幸太郎内野手の適時三塁打も飛び出し、一挙5得点を挙げた。先発・伊藤大海投手は6回2失点で今季2勝目。最後は柳川大晟投手が、1点を失いながらもリードを守りきった。

西武は先発・武内夏暉投手が6回途中104球6安打2四球4奪三振3失点（自責点0）の好投。6回に打球が足に当たるアクシデントで降板し、救援陣がリードを守れなかった。

楽天は3回に村林一輝内野手と浅村栄斗内野手の連続適時打で4点を先制した。5回には浅村に1号2ラン、7回には伊藤裕季也内野手にも1号2ランが飛び出した。先発のホセ・ウレーニャ投手は6回1失点で来日初勝利。敗れたロッテは、先発・田中晴也投手が5回7失点と打ち込まれ、打線も好機を生かせず1得点に終わった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）