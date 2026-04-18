【ちいかわ】フレーム切手や日付印など郵便局グッズが4月20日より受注販売開始！
エンスカイより、2026年4⽉20⽇（⽉）午前10時より『ちいかわ 郵便局グッズ』が「郵便局のネットショップ」にて受注販売開始となる。
＞＞＞郵便局のちいかわグッズをチェック！（写真6点）
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
そんな『ちいかわ』の郵便局グッズが、「郵便局のネットショップ」で受注販売される。商品のラインナップは、⼤きく分けて4種類。「切⼿+ポストカードセット」「⽇付印」「スタンプ台」「切⼿型バッジだ。
「切手＋っポストカードセット」は、ちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガ・くりまんじゅう・ラッコ・シーサー・古本屋の全8種。フレーム切手2枚とポストカード2枚のセットだ。
「日付印 Lサイズ」は日付が変えられる円形のハンコ。ラインナップは「切手＋っポストカードセット」同様の8種。
「日付印 小判形」も日付が変えられる小判形のハンコ。こちらは1種類。
「スタンプ台」はハンコのインク。黒・赤・藍の3種。ふたにちいかわたちがデザインされている。
最後に「切手型バッジ」。切手の形のバッジ2個セット。ラインナップは、ちいかわ＆うさぎセット・ハチワレ＆ラッコセット・くりまんじゅう＆シーサーセット・古本屋＆モモンガセットの全4種。
商品にデザインされているちいかわたちは、みんな郵便屋さんの格好をしている。
ここでしか手に入らないアイテム、お見逃しなく。
＞＞＞郵便局のちいかわグッズをチェック！（写真6点）
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
「切手＋っポストカードセット」は、ちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガ・くりまんじゅう・ラッコ・シーサー・古本屋の全8種。フレーム切手2枚とポストカード2枚のセットだ。
「日付印 Lサイズ」は日付が変えられる円形のハンコ。ラインナップは「切手＋っポストカードセット」同様の8種。
「日付印 小判形」も日付が変えられる小判形のハンコ。こちらは1種類。
「スタンプ台」はハンコのインク。黒・赤・藍の3種。ふたにちいかわたちがデザインされている。
最後に「切手型バッジ」。切手の形のバッジ2個セット。ラインナップは、ちいかわ＆うさぎセット・ハチワレ＆ラッコセット・くりまんじゅう＆シーサーセット・古本屋＆モモンガセットの全4種。
商品にデザインされているちいかわたちは、みんな郵便屋さんの格好をしている。
ここでしか手に入らないアイテム、お見逃しなく。
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