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知らずにやってない？「家族を許される免罪符として使う」など、家族と仲良くできない7つの言動

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ココヨワチャンネルが「【あなたは大丈夫？】実は家族と仲良くできない理由がコレ／ふと離れたくなる言動・特徴7選」を公開した。カウンセラーで作家のRyota氏が、家族であっても関係がうまくいかないケースについて、その特徴的な7つの言動とメカニズムを解説している。



Ryota氏はまず、家族関係がこじれる大きな要因として「家族を許される免罪符として使う」ことを挙げる。身内だからと礼儀を欠き、親が子供に対して親孝行という言葉で要求を繰り返すなど、免罪符のように使うことで、結果的に相手から距離を置かれる状態に陥ると指摘した。



さらに、自他境界が曖昧になり「何でも頼ってくる」便利屋扱いするケースや、「面倒を見る存在と安心しきっている」親の甘えから生じる毒親介護の社会問題化にも言及。「親子であっても、それぞれの人生に使うエネルギーがある」とし、度重なる要求はお互いを苦しめると説明する。また、「自己中心的すぎる」親が人格否定を平気で行うなど、甘えがエスカレートする危険性も語られた。



動画の中盤では、「性格的に合わない」という事実も提示された。「親子ってある程度遺伝はあるので似るのかなと思いきや、全然性格的に正反対っていうことも出てきたりする」とし、相性が悪い場合は無理に同居せず、距離を取ることの重要性を説く。家族だからといって我慢しすぎると、不満が大爆発して人間関係に亀裂が入ってしまうからだ。



最後にRyota氏は、これらの問題の根本には「自立しない」ことがあると結論付けた。自分の行動に責任を持てず、他責思考に陥ることで、共依存や「攻撃で支配しようとする」関係が生まれる。家族だからこそ適度な距離感を保ち、各々が自立して自分の人生を歩むことが、良好な関係を築くための鍵となる。