美人インフルエンサー、セルフレイヤーカットに反響「器用」「雰囲気変わる」
【モデルプレス＝2026/04/18】SNSの総フォロワー数700万人を超えるインフルエンサーでアーティストのMumeixxx（むめい）が4月16日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。
【写真】21歳美人インフルエンサー「器用」話題のセルフレイヤーカット
Mumeixxxは「セルフでレイヤー入れちゃった」とつづり、自撮りショットを投稿。鏡越しに撮影した自身の姿には、黒のロング髪にセルフで顔周りにレイヤーを綺麗に入れた新しい髪型を公開している。
この投稿にファンからは「レイヤーカット上手すぎ」「可愛い」「雰囲気変わる」「素敵です」「器用」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳美人インフルエンサー「器用」話題のセルフレイヤーカット
◆ Mumeixxx、セルフレイヤーカット公開
Mumeixxxは「セルフでレイヤー入れちゃった」とつづり、自撮りショットを投稿。鏡越しに撮影した自身の姿には、黒のロング髪にセルフで顔周りにレイヤーを綺麗に入れた新しい髪型を公開している。
◆Mumeixxxの投稿に反響
この投稿にファンからは「レイヤーカット上手すぎ」「可愛い」「雰囲気変わる」「素敵です」「器用」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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