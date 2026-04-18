「読み方が複数思いつく」読むのが難しい“相鉄いずみ野線の駅”ランキング1位は？【2026年調査】
新年度の自己紹介や挨拶で、地元の地名や最寄り駅が話題にのぼる機会も多い4月。 初対面の人にはなかなか正しく読んでもらえない、独特な響きや歴史を持つ駅名の数々に注目してみました。
All About ニュース編集部では、2026年4月9日の期間、全国20〜60代の男女200人を対象に、難読駅名に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「相鉄いずみ野線の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「知らない人は読めないと思う」（20代女性／北海道）、「読み方に迷うから」（40代男性／三重県）、「このまま読んでよいものかわからない」（40代女性／高知県）といったコメントがありました。
回答者からは「読み方が複数思いつく」（50代男性／神奈川県）、「読みやすそうだったが、調べたら間違っていた。地名は独特で難しい」（30代男性／兵庫県）、「万の読み方を間違える」（20代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9日の期間、全国20〜60代の男女200人を対象に、難読駅名に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「相鉄いずみ野線の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：二俣川／39票2位は、相鉄本線との接続点でもある「二俣川（ふたまたがわ）」駅です。神奈川県運転免許試験場の最寄り駅として県内での知名度は抜群ですが、初見では「ふたまたがわ」という独特な響きや漢字の組み合わせに戸惑う人が多いようです。駅周辺は再開発が進み、ジョイナステラス二俣川などの商業施設が充実しています。
回答者からは「知らない人は読めないと思う」（20代女性／北海道）、「読み方に迷うから」（40代男性／三重県）、「このまま読んでよいものかわからない」（40代女性／高知県）といったコメントがありました。
1位：南万騎が原／149票圧倒的な得票数で1位に輝いたのは「南万騎が原（みなみまきがはら）」駅でした。かつてこの地を駆け抜けた武士団に由来する歴史ある地名ですが、「万騎」を「まき」と読む難易度の高さが特徴です。現在は閑静な住宅街が広がり、緑豊かな「こども自然公園」へのアクセス駅としても親しまれています。
回答者からは「読み方が複数思いつく」（50代男性／神奈川県）、「読みやすそうだったが、調べたら間違っていた。地名は独特で難しい」（30代男性／兵庫県）、「万の読み方を間違える」（20代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)