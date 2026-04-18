2025年度も販売台数1位に輝いたホンダ「N-BOX」

2026年4月6日にホンダから発表されたニュースによると、軽自動車「N-BOX（エヌボックス）」の2025年度（2025年4月から2026年3月）における販売台数が19万8893台を記録しました。

これにより、登録車を含む新車販売台数において第1位を獲得。年度の新車販売台数では5年連続、軽四輪車としては11年連続の首位獲得という快挙を成し遂げました。

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圧倒的な支持を集めるN-BOXですが、現状販売店にはどのような反響があるのでしょうか。

N-BOXは2011年に誕生し、広い室内空間と燃費性能、経済性などから瞬く間に多くのユーザーの心を掴みました。

現行モデルは2023年10月に登場した3代目です。乗る人すべてが幸せな時間を過ごせることを目指して開発されています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1790-1815mm、ホイールベースは2520mmです。外観はシンプルな造形美を基本としながら、瞳のようなヘッドライトで親しみやすさを表現。

インテリアはグレージュ基調の明るいカラーを採用し、自宅のリビングのような空間が演出されました。

パワートレインは、吸気バルブの制御にVTECが導入された自然吸気エンジンと、電動ウェイストゲートを搭載したターボエンジンの2種類が設定されています。

燃費は標準モデルの FF車でWLTCモード走行燃費21.6km／Lを達成しています。

また、軽自動車として初めて新世代コネクテッド技術のHonda CONNECTが採用されたほか、先進の安全運転支援システムであるHonda SENSINGも全車に標準装備されています。

3代目の登場以降、N-BOXは着実に進化を遂げてきました。2024年9月には、道具感を際立たせたモデルとして「N-BOX JOY（ジョイ）」が発売されました。

インテリアにチェック柄の撥水シートを採用し、後部座席を倒すとフラットな空間になる「ふらっとテラス」を創出するなど、アクティブなニーズに応えるモデルです。

2025年4月には一部改良が実施され、N-BOX CUSTOMの一部タイプにLEDフォグライトなどが設定されたほか、ファッションスタイルに2トーンカラーが追加されました。

さらに同年12月には、ブラックをアクセントとした特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」が登場し、ラインナップの拡充が図られています。

そんなN-BOXですが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

ホンダの販売店スタッフは、次のように語ります。

「N-BOXは常に売れ行きが大変よく、やはりバランスの取れたモデルとして多様なニーズがあることがデビューから好調の要因です。

街乗りを主としたファミリー層のお客様からは、『狭い路地が多いなかでスライドドアだから子供も安心して乗り降りさせることが出来てありがたい』『休日にキャンプに行く際には多く荷物が積めて便利』と喜ばれています。

法人のお客様からは、『燃費、価格、ボディサイズといったあらゆる点のバランスが良く、安全性能が高いことで業務中の事故を未然に防ぐことにつながる』と評価頂いています」

さらに、直近の販売動向については、以下のように話します。

「ブラックスタイルが登場から3か月以上たちますが、現在も多くオーダーが入ります。

『N-BOXでも差別化できてオリジナリティがあって良い』という声や、『小さくて空間が広いのを探していたけれどデザインはシックなものが好きだから気に入った』などの声を頂きます」

長年、軽自動車の首位を独走している背景には、こうした幅広いユーザー層からの信頼や、定期的な仕様追加が功を奏していることがあるようです。

N-BOXの価格（消費税込）は、標準モデルのFF車が173万9100円から、人気のブラックスタイルは206万3600円からとなっています。

圧倒的な実用性と多様なライフスタイルに応えるラインナップで日本一の座を守り続けるN-BOX。これからも日本の暮らしに寄り添う一台として、その人気は続いていきそうです。