◇ナ・リーグ ドジャース−ロッキーズ（2026年4月16日 デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。相手先発の菅野智之投手（36）と対戦し、第1打席で右翼線二塁打を放ち、49試合連続出塁を記録した。

ロッキーズの本拠地があるコロラド州デンバーは試合前に大雪が降り、午後0時半の時点で気温はわずか1度の厳寒状態。グラウンドも一面、銀世界となり、球場スタッフらが約5時間かけて除雪作業。必死の整備で開始にこぎ着けた。

雪は止んだものの試合開始時点の気温も1・6度と極寒は変わらず、大谷は打席に向かう際、何度も手袋に息を吹きかけ、手を温める様子が見られた。

極寒の中迎えた初回の第1打席、菅野とメジャー2度目の対戦は1ボール2ストライクからの4球目、内角スライダーを引っ張ると、打球は右翼線に飛び二塁打でいきなりチャンスメークした。タッカーのニゴロで三塁に進むと、スミスの中犠飛で先制のホームを踏んだ。

大谷は昨年9月7日のオリオールズ戦で菅野とメジャー初対決。初回に先頭打者本塁打を放つと、3回の第2打席でも2打席連続本塁打をマークし、2打数2安打だった。

2人はともに12年ドラフト1位で巨人と日本ハムに入団したドラフト同期生で、日本では一度だけ対戦がある。15年6月10日、大谷は「5番・DH」で出場し、左中間二塁打、四球、右前打の2打数2安打で菅野に貫禄を見せた。これで日本時代を含め、5打数5安打と圧倒した。

ロッキーズの本拠、クアーズフィールドは標高約1600メートルの高地にあり、気圧が低く空気抵抗も少ないため、打球が飛びやすいことで打者にとっては「打者天国」と知られており、大谷は24年6月に飛距離476フィート（約145・1メートル）の特大アーチを放っている。今季6号にも期待がかかる。

前日15日は試合がなく、大谷は14日（同15日）のメッツ戦に先発。打者としては出場せず、エンゼルス時代の21年5月28日（同29日）のアスレチックス戦以来、5年ぶりに投手に専念し、6回2安打1失点で今季2勝目をつかんだ。