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YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「【リアル『電車でGO!』だった！】元駅員が運転士・車掌へ？【中央線E233系運転体験記】」と題した動画を公開している。動画では、JR東日本が開催した本物の電車を動かせるイベント「中央線E233系運転体験 in 拝島」に参加した模様を詳細にレポートしている。



今回のイベントは、拝島駅電留線にて中央線や青梅線で実際に運行されているE233系の4両編成を使用し、約120メートルの区間を運転できるというもの。参加費は2万8千円で、JRE MALLから申し込みが行われた。動画は受付から始まり、ヘルメットと安全反射ベストを着用して運転室へ向かう様子からスタートする。



現役運転士からのレクチャーを受けた後、いよいよ運転体験に挑戦。速度は時速10kmまでに制限されており、指定された停止位置目標に合わせてブレーキを操作する。「ハンドルは思ったより軽く、まさに『電車でGO!』の感覚」と表現しつつ、ブレーキの利き具合については「意外に効く感じ」と、実車ならではの操作感を語った。



さらに、逆方向への移動時には車掌体験も実施された。実際の機器を使用してドアの開閉操作や、マイクを使った車内放送を体験。「風を切る感じが快感」と、元駅員でありながらも新鮮な感動を伝えている。



動画の終盤では、今回のE233系以外にも、東北本線での「719系運転体験会」や、碓氷峠鉄道文化むらでの「EF63形電気機関車」の運転体験など、全国で開催されている多様な体験イベントが紹介された。本物の鉄道車両に触れ、運転士気分を味わえる貴重な機会。気になった方は、各公式サイト等で最新のイベント情報をチェックしてみてはいかがだろうか。