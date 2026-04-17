中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）

【新華社北京4月17日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は17日の記者会見で、日本自衛隊の艦艇が台湾海峡に進入したとして、高市早苗首相による発言が中日関係に衝撃を与える中、「誤りに誤りを重ねた」と批判した。

郭氏は次のように述べた。日本自衛隊の艦艇が台湾海峡に進入して活動したことに対し、中国軍は法令に基づき措置を講じた。高市早苗首相の台湾に関する誤った発言が中日関係に深刻な衝撃をもたらす中、日本側が自衛隊艦艇を台湾海峡に派遣して武力を誇示し、故意に挑発したことは、誤りに誤りを重ねたものだ。台湾海峡に武力介入し、その平和と安定を破壊しようとする日本側の一部の危険な企てを改めて露呈した。

今回の行動は中日関係の政治的基盤を著しく損ない、中国の主権と安全を大きく脅かすものであり、中国は断固として反対し、日本側に強い抗議を表明した。台湾問題は中国の主権と領土の一体性に関わり、中日関係の政治的基盤にも関わる、越えてはならないレッドラインである。中国は日本側に対し、真摯（しんし）に反省し誤りを改め、瀬戸際で踏みとどまり、言動を慎むとともに、誤った道をこれ以上進まないよう改めて促す。