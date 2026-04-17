男子U17日本代表第1次強化合宿参加メンバーが発表…U17W杯に向けて強化スタート

4月17日、日本バスケットボール協会（JBA）は6月27日にトルコで開催予定の「FIBA U17バスケットボールワールドカップ2026」に向け、4月20日から味の素ナショナルトレーニングセンターで行われる第1次強化合宿のメンバーを発表した。

メンバーには4月に行われた「第31回アルベルト・シュヴァイツァートーナメント」に出場した今野瑛心（仙台大学附属明成高校）や白谷柱誠ジャック（福岡大学附属大濠高校）をはじめとしたU18日本代表にも参加メンバーやBリーグユースなどから18名が選出された。

ヘッドコーチは琉球ゴールデンキングスU15の末広朋也氏、アシスタントコーチは成田靖氏（正智深谷高校）とU18日本代表を率いている片峯聡太氏（福岡大学附属大濠高校）が選出された。

ここから、「FIBA U17バスケットボールワールドカップ2026」に向けて強化が始まる。

■2026年度バスケットボール男子U17日本代表チーム 第1次強化合宿参加メンバー



【選手】



今野瑛心（PF／191cm／17歳／仙台大学附属明成高校）



前田瑛太（SG／190cm／17歳／山梨学院高校）



常見寛章（C／202cm／17歳／国際アート＆デザイン大学高等課程）



櫻井照大（PG／180cm／17歳／福岡大学附属大濠高校）



佐藤翔真（PG／186cm／17歳／黒沢尻工業高校）



白谷柱誠ジャック（PF／194cm／16歳／福岡大学附属大濠高校）



越圭司（PG／163cm／16歳／Concordia Lutheran School of Omaha）



フローニングコリン野口（SF・PF／195cm／16歳／千葉ジェッツ U18）



山元珠來（C／199cm／16歳／福岡大学附属大濠高校）



宮里俊佑（PG／179cm／16歳／琉球ゴールデンキングス U18）



久我祐仁（SG／186cm／16歳／福岡第一高校）



加藤ヒロジャベーズ（SF／189cm／16歳／中部大学第一高校）



高橋秀成（PG／175cm／16歳／U18 川崎ブレイブサンダース）



佐藤久遠（SG／180cm／16歳／東山高校）



栗本富美也（PF／188cm／16歳／福岡大学附属大濠高校）



イヘツグットラックチネドゥ（SF／195cm／16歳／開志国際高校）



磯田陸斗（PF／197cm／15歳／横浜ビー・コルセアーズ U18）



ブタシュヴィンセント健太郎（C／204cm／15歳／福岡大学附属大濠高校）

【スタッフ】



アンダーカテゴリー男子代表強化部会長：井手口孝（福岡第一高校）



チームリーダー：水野慎也（福島県立福島商業高校）



ヘッドコーチ：末広朋也（琉球ゴールデンキングスU15）



アシスタントコーチ：成田靖（正智深谷高校）



アシスタントコーチ：片峯聡太（福岡大学附属大濠高校）



アナライジングスタッフ：渡邊敬太（公益財団法人日本バスケットボール協会）



スポーツパフォーマンスコーチ：佐藤晃一（公益財団法人日本バスケットボール協会）



アスレチックトレーナー：細川英範（HOKUMA）



アスレチックトレーナー：内藤慈（琉球ゴールデンキングス U18）



チームマネージャー：髙木歩幸（公益財団法人日本バスケットボール協会）



アシスタントチームマネージャー：大木瀬音（公益財団法人日本バスケットボール協会）

■FIBA U17バスケットボールワールドカップ2026 大会概要



【大会期間】2026年6月27日（土）～7月5日（日）



【開催地】トルコ・イスタンブール

【グループ分け】



グループA： 日本、イタリア、アメリカ、フランス



グループB： カメルーン、カナダ、リトアニア、中国



グループC： ニュージーランド、スロベニア、プエルトリコ、トルコ



グループD： ベネズエラ、オーストラリア、セルビア、コートジボワール

【試合日程】



6月27日（土） 日本 vs イタリア



6月28日（日） 日本 vs アメリカ



6月30日（火） 日本 vs フランス



7月1日（水） Round of 16



7月3日（金） 準々決勝、9-16位順位決定戦



7月4日（土） 準決勝、順位決定戦



7月5日（日） 決勝、3位決定戦、順位決定戦

【動画】今野、白谷らが出場した「第31回アルベルト・シュヴァイツァートーナメント」