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【カメラもすごいぞ】ついに登場したOPPOの折りたたみ！「OPPO FIND N6」をレビューします

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【カメラもすごいぞ】ついに登場したOPPOの折りたたみ！「OPPO FIND N6」をレビューします。」を公開した。本動画では、IT・ビジネス書作家の戸田覚がOPPOの新型折りたたみスマートフォン「OPPO Find N6」を実機レビューし、その圧倒的なカメラスペックや大容量バッテリーの魅力を独自の視点で解説している。



戸田はまず、本体のデザインとサイズ感に言及。重量が実測で231gある点について「軽くはなくヘビー級」と率直な感想を述べる一方で、競合機種と比較し、机に置いた際のガタつきが少ない点や、ディスプレイ中央の折り目が目立たない構造を高く評価した。「反射防止がOPPOの方が優れている」と、実用面での画面の見やすさを強調している。



注目のカメラ性能については、ハッセルブラッドと協業したレンズシステムを検証。公園の遊具や草花を撮影した作例を交え、「色合いの自然さ、非常にいいですね」と絶賛。「折りたたみスマホでここまでカメラを搭載しているモデルはあまりない」と、他機種にはない強みであると断言した。さらに、画像内のテキスト抽出やAIによる鮮明度強化など、高度な処理機能も実演して見せた。



また、最新の高性能チップや、PCライクに使える画面分割機能、専用スタイラスペンによる滑らかな書き心地など、ハードとソフト両面での高い完成度を紹介。大画面スマホゆえの消費電力に触れつつも、6,000mAhという大容量バッテリーが実使用において大きなアドバンテージになると指摘した。



動画の終盤、戸田は同モデルに「80点」という高評価を付けた。31万8,900円という想定価格に対して「ちょっと高い」としつつも、カメラ性能やバッテリー駆動時間を踏まえれば「全く妥当だと思う」と総括。最高峰の性能を求めるユーザーにとって、有力な選択肢となることを示唆して動画を締めくくった。