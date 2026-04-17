女優の川上麻衣子（60）が17日、自身のインスタグラムを更新し、舞台で共演するベテラン俳優とのショットを公開した。

「還暦丙午世代にはちょっと不思議な気持ちになるツーショットでしょうか」と書き出し、俳優・鶴見辰吾と笑顔で寄り添う写真を投稿。5月上演の舞台「リプリー」（5月6〜24日、東京グローブ座）のポスターも紹介し、「鶴見辰吾さんとはお互い芸歴45年を超え、いくつかの作品を共にしましたが、夫婦役は今回が初めて。現場が若い世代へと交代していくなかで、鶴見さんがいてくれるだけでホッとします」とつづった。

「5月からの公演に向けての稽古真っ只中ですが、抜き稽古の際には『アダルトチームは本日はお疲れ様でした』などと言われ、2人で顔を見合わせて苦笑い。10代で仕事始めていた私たちもすっかりアダルトになりました！」とユーモアたっぷりに稽古場の雰囲気を明かしている。

鶴見はTBSのドラマ「3年B組金八先生」の第1シリーズ（1979〜80年放送）で、川上は同第2シリーズ（80〜81年放送）で印象的な生徒役を演じた。フォロワーからは「金八先生を思い出します」「桜中学の先輩だ」「なんだか懐かしい感じ とってもよい写真ですね」「第一シリーズ第二シリーズ」「一番見てましたね45年経ったんですね」「お似合いですね」と懐かしむコメントが寄せられた。