

岩田剛典（C）MBS

岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）が、「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系 4月19日22時15分〜）に出演。“がんちゃん”流、勝つための「戦略的生き方」に迫る。

今を彩る現代のカリスマと中継をつなぎ、スタジオ陣全員がインタビュアーとなって一問一答。カリスマたちの人生経験から本音や学びを引き出す話題の企画【リモートインタビュアー】。

今回のゲストは、トップ俳優・歌手として不動の地位を築きながら、自ら会社を設立しプロデュース業にも進出する柴咲コウ、そして三代目 J SOUL BROTHERSのパフォーマーでありながら、ソロアーティスト、俳優としても快進撃を続ける岩田剛典が登場する。

端正なルックスと圧倒的なパフォーマンスで愛される岩田剛典が、その裏に秘めた「緻密な戦略」と「負けず嫌いの本性」をさらけ出す。 ソロプロジェクト始動時には、自らパワーポイントで企画書を作成し、HIRO氏に直接プレゼンを行ったという。コンセプトからビジュアル、楽曲まで一気に作り込み自らの道を切り拓いた、ビジネスマン顔負けの行動力に迫る。

また、高校時代に「レギュラーになれる確率が高いから」という理由でラクロス部を選択したという徹底した戦略的思考は、現在のアーティスト活動における市場選びにも色濃く反映されている。 かつて同業者から投げかけられた「すぐ消える」という言葉をバネに、他には真似できないスキルを身につけ、個性を磨き続けてきた不屈の精神を解剖。

さらに今回は、岩田自らがカメラを持ち、普段は見られないLDH事務所の内部を案内する「LDH本社ミニツアー」を敢行。宇宙船のような近未来的なミーティングスペースや歴代のトロフィー、CDジャケットが並ぶ圧巻の光景に、スタジオは大きな興奮に包まれた。

番組情報

「日曜日の初耳学」

MBS／TBS系全国ネット放送

2026年4月19日（日）22時15分〜23時09分OA◆出演者[ＭＣ]林修、大政絢 [ゲスト] 柏木由紀、澤部佑（ハライチ）、田村淳、中島健人、那須雄登（ACEes）、山本彩 [リモート出演] 柴咲コウ、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）