井上咲楽、髪をバッサリ 涼しげショートヘア披露「とんでもなくドライヤーがラクです」
タレントの井上咲楽（26）が17日、自身のインスタグラムを更新。髪をバッサリカットした近影を披露した。
【写真】「ヤバっ！可愛い」“バッサリ”涼しげショートヘアを披露した井上咲楽
井上は「髪の毛切りました〜！そして髪の毛広がりやすいのでストレートもかけてもらいました。とんでもなくドライヤーがラクです！」と満足げにつづり、肩のあたりまであった髪をショートカットに“イメチェン”した写真を披露した。また2枚目の写真では、メガネ姿でスマートフォンを手に自撮りをする様子も収められている。
この投稿にファンからは「雰囲気変わったねとっても似合ってるよ」「ヤバっ！可愛い」「可愛くてかっこいいですね」「超絶最高に最強クラスに可愛い」「めっちゃめっちゃ綺麗過ぎです」「髪型にメガネがベストマッチング」「日に日にキレイになるなぁ」などのコメントが寄せられている。
【写真】「ヤバっ！可愛い」“バッサリ”涼しげショートヘアを披露した井上咲楽
井上は「髪の毛切りました〜！そして髪の毛広がりやすいのでストレートもかけてもらいました。とんでもなくドライヤーがラクです！」と満足げにつづり、肩のあたりまであった髪をショートカットに“イメチェン”した写真を披露した。また2枚目の写真では、メガネ姿でスマートフォンを手に自撮りをする様子も収められている。
この投稿にファンからは「雰囲気変わったねとっても似合ってるよ」「ヤバっ！可愛い」「可愛くてかっこいいですね」「超絶最高に最強クラスに可愛い」「めっちゃめっちゃ綺麗過ぎです」「髪型にメガネがベストマッチング」「日に日にキレイになるなぁ」などのコメントが寄せられている。