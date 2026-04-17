ソフトバンクは、AIサービスを簡単な操作で体験できる「だれでもAI」の提供を開始した。アカウント作成やプロンプト入力の手間を省き、ガイドに沿って操作するだけで各社のAIサービスに触れられるのが特徴。

サービスの特徴と主な機能

「だれでもAI」は、AIに初めて触れる層や日常的に利用したい層に向け、AIサービスを体験できる場として提供される。

画像生成では、自分やペットの写真をアニメ風やK-POPアイドル風に変換するといった使い方が、画像を選択するだけで簡単に体験できる。また、オリジナルキャラクターの「AICE（アイス）」が各AIサービスの魅力を紹介し、ユーザーがAIサービスに触れるきっかけが提供される。

対象サービスとユーザー向け特典

対象となるAIサービスには、AI英会話「スピークバディ」やAIデザインツール「Canva Pro」、AI回答エンジン「Perplexity Pro」などがラインアップされる。

ソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOのユーザーには「ソフトバンクユーザー向け特典」が用意され、各サービスを契約する際に割引や無料期間などの優待が受けられる。たとえば特典として、「Perplexity Pro」の6カ月間無料や、「Canva Pro」の3カ月間無料、「スピークバディ」の12カ月プラン30％オフなどが提供される。

利用方法

「だれでもAI」は、スマートフォンやタブレットのブラウザーから専用ウェブサイトにアクセスするだけで、誰でも無料で利用できる。

4月17日以降に、ソフトバンクから販売される一部のAndroid搭載スマートフォンでは、ホーム画面にショートカットアイコンが自動で追加される。また、既に販売済みの端末についても、ホーム画面上の「5G LAB」アイコンが順次「だれでもAI」へと自動更新される。

現在、サイト上ですぐに試せるのは画像生成が中心

SOUNDRAWでAI生成された音楽を聴くことができる