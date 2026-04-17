危機対応を磨く実践知！ インターナショナルSOS「国外退避ウェビナー」

記事ポイント インターナショナルSOSが国外退避をテーマにした無料ウェビナーを開催します。ウェビナーが退避計画で押さえるべき5つの要件と中東事例の落とし穴を解説します。ウェビナーが後日見逃し配信付きで事前登録者全員に案内されます。 インターナショナルSOSが国外退避をテーマにした無料ウェビナーを開催します。ウェビナーが退避計画で押さえるべき5つの要件と中東事例の落とし穴を解説します。ウェビナーが後日見逃し配信付きで事前登録者全員に案内されます。

インターナショナルSOSが、国外退避計画を見直したい企業・団体向けのウェビナーを開催します。

ウェビナーが、中東退避事例をもとに、実際に使える退避計画の考え方をわかりやすく紹介します。

インターナショナルSOS「国外退避ウェビナー」

イベント名：その退避計画、本当に使えますか？ 〜中東退避事例で検証する、うまくいかない共通点と退避を成功させる5つの要件〜開催日時：2026年4月23日(木)16:00〜17:00開催形式：オンライン（Zoom、アカウント不要）参加費：無料（事前登録制）参加登録ページ：https://www.internationalsos.co.jp/events/EvacWebinar_04232026

インターナショナルSOSが、グローバルに事業展開する企業や団体に向けて、国外退避計画の実効性を見直す機会を用意します。

ウェビナーが、判断や行動につながる退避計画に必要な視点を整理し、危機時に役立つ備えを具体的に学べる内容です。

プログラム

そもそも「退避計画」とは何なのか？退避計画でおさえるべき5つの重要ポイント中東退避事例：ケース別スコアリングで見るよくある落とし穴何から始めればよい？インターナショナルSOSの支援体制Q＆A

プログラムが、退避計画の基礎から実践までを順に確認できる構成です。

中東事例を使ったスコアリングが、見落としやすい課題を可視化し、改善の方向をつかみやすくします。

登壇者

福間 芳朗（リージョナルセキュリティディレクター ノースアジア）杉田 義樹（営業開発部長）

登壇者が、セキュリティと事業支援の知見をもとに退避計画の実務を解説します。

講演内容が、海外拠点や駐在員、出張者を抱える組織にとって実務に結びつく学びになります。

参加しやすさ

対象：海外に拠点・駐在員・出張者を有する企業・団体の人事、総務、リスク管理、危機管理、セキュリティ部門担当者対象：海外に拠点・駐在員・出張者を有する企業・団体の拠点長、経営層、管理職対象：海外事業における危機管理対応や安全配慮義務の実践的な知見を得たい方特典：事前申込み者全員に後日見逃し配信を案内

参加条件が無料で、Zoomアカウント不要のため参加しやすいイベントです。

見逃し配信の案内があるため、当日の参加が難しい場合でも内容を確認できます。

インターナショナルSOSが、国外退避を検討する企業・団体に向けて実践的な学びの場を提供します。

ウェビナーが、退避計画の見直しだけでなく、新規策定の入り口としても役立つ内容です。

支援実績を持つ専門家の解説が、平時の備えを具体的な行動に変えるヒントになります。

インターナショナルSOSによる国外退避ウェビナーの紹介でした。

よくある質問

Q. ウェビナーはどのような人に向いていますか？

A. ウェビナーは、海外に拠点や駐在員、出張者を持つ企業・団体の人事、総務、リスク管理、危機管理、セキュリティ部門の担当者や経営層に向いています。

Q. ウェビナーでは何が学べますか？

A. ウェビナーでは、退避計画の基本、重要な5つのポイント、中東退避事例の落とし穴、インターナショナルSOSの支援体制を学べます。

Q. 当日に参加できない場合も内容を見られますか？

A. 事前申込み者全員に後日見逃し配信が案内されるため、当日に参加できない場合でも内容を確認できます。

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