お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが、「顔が似てる」と言われる有名美女タレントに寄せた女装メイクを披露した。

【映像】野田クリスタルがクールな黒髪美女に変身

4月15日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一 山内健司がMCを務め、大好評企画「イイ女になりたいねん」を実施。山内のほか、マヂカルラブリー 野田クリスタル、お見送り芸人しんいち、トンツカタン 森本晋太郎、ラランド ニシダがガチメイクで“イイ女”を目指し、ゲストのGENERATIONS白濱亜嵐の心を射止めるべく競い合った。

冒頭で野田は「明確に一人なりたい女性タレントが、今いまして」と切り出し、有名美人女優を名指しすると、「おおー！」と声があがり、「でも、ぽい」「ちょっとわかるな」と一同納得のリアクション。

野田いわく、M-1優勝後に女性タレントが「自分のインスタのストーリーに、似てるってあげてたことがあって。改めてこの企画があるから、一回、挑戦してみようかなと」と理由を説明した。

そして「もう一回、向き合ってみようと」と思いを口にすると、濱家は「ちょっと目伏せてたけどな、今まで」とツッコミ、笑いが起きた。

（かまいガチ）