4月スタート『余命３ヶ月のサレ夫』場面写真解禁！ウエディングフォト＆密会不倫ツーショット

4月24日（金）にスタートする、主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。

国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日とつぜん余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく姿を描く。

主人公は、大手ゼネコン都市デザイン部のエリート建築士・高坂葵（白洲迅）。

進んで家事や息子の世話をする家族思いの“優等生夫”である葵は、体調を崩して診察を受けた病院で余命３ヶ月と宣告されてしまう。

絶望しながらも家族のことを想う葵だが、追い打ちをかけるように妻・美月（桜井日奈子）の不倫が発覚。葵はその事実を受け入れられず、妻を信じ続ける。

一方、葵の前では明るくかわいい妻を“演じている”美月には、ひそかに付き合っている愛人が。

葵が余命宣告されたことを知ると、悲しむどころか愛人と共謀し、遺産の総取りを画策し始める。

やがて、信じ続けていた美月の本性を知ることになる葵。すると、これまでの愛は激しい怒りへと変わり、息子の未来を守るため、妻と不倫相手への復讐に突き進んでいく。

庄司浩平、新川優愛、そして筒井真理子、高橋光臣、映美くらら、森日菜美ら実力派キャスト陣の参戦も発表されている本作。来週に迫った初回放送にますます期待が高まるなか、第1話の場面写真が先行公開された。

ひと足早く解禁されたのは、“幸せ”と“裏切り”という両極端な第1話の写真2枚。

まずは幸せの絶頂にいる葵と美月のウエディングフォト。純白のタキシードとウエディングドレスに身を包んだ2人が、夫婦として歩み始める最高の瞬間を捉えた1枚となっている。

一方、もう1枚はというと…美月の妖艶な雰囲気が醸し出された写真。

これは、薄暗いバーでグラスを手にした美月と、愛人の“野心系コンサル社長”砂山ケンジ（高橋光臣）がデートしている裏切りの密会ツーショット。

今にもキスしそうなほど密着し、超至近距離で見つめ合う2人。葵との幸せなウエディングフォトとはまるで別人かのような美月の姿に、早くも波乱の予感がヒシヒシ漂う。