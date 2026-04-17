元SKE48のフリーアナ、“転職”考えていた「今の仕事を辞めて別の仕事をしようと思い…」 “専門職大学院”卒業を報告
元SKE48メンバーで、現在はフリーアナウンサー、キャスターとして活動する柴田阿弥（33）が16日、自身のXを更新。専門職大学院を卒業し、公共政策修士課程を修了したことを報告した。
【写真あり】角帽が似合う！元SKE48・柴田阿弥 “専門職大学院”卒業を報告
柴田は、角帽×ガウンのコーデの写真とともに「年度末〜新年度でバタバタしていてSNSに書くのが遅くなりましたが、この3月で専門職大学院を卒業しました 公共政策修士課程を修了しました！」と報告。「地元の大学に通っていた頃は、自分が大学院に行くなんて想像もしていませんでした ただ、最近は周りに社会人大学院生の方が多くいて、お話を聞くうちに自分も挑戦してみたいと思うようになり、最初はほぼ勢いで飛び込みました」とその経緯を語った。
また、「この1年は仕事の幅も広がりました」といい、「もともとは、キャリアの幅を広げるため今の仕事を辞めて別の仕事をしようと思い大学院に行きましたが…」と、“転職”を考えていたことも激白。「まだ現職で全力で挑戦したいこと、成長したいと思えることに出会えました」と考えを変えたことを明かした。
そして「この2年は仕事との両立の日々だったので、今年はその分、超お仕事したい気持ちです 働きます〜〜！」と意気込んだ。
■報告全文
年度末〜新年度でバタバタしていてSNSに書くのが遅くなりましたが、この3月で専門職大学院を卒業しました 公共政策修士課程を修了しました！
地元の大学に通っていた頃は、自分が大学院に行くなんて想像もしていませんでした
ただ、最近は周りに社会人大学院生の方が多くいて、お話を聞くうちに自分も挑戦してみたいと思うようになり、最初はほぼ勢いで飛び込みました。
実際に通ってみると、周りからも「変わったね」と言ってもらえることが増え、自分自身でも物事の見方や視点が広がったと感じています。挑戦して本当によかったです
卒業式は出ないつもりでしたが、私が最後に出た卒業式が中学校だったこともあり、両親が地元から来るというので参加しました 両親もとても喜んでくれて、出てよかったです
この1年は仕事の幅も広がりました。もともとは、キャリアの幅を広げるため今の仕事を辞めて別の仕事をしようと思い大学院に行きましたが、まだ現職で全力で挑戦したいこと、成長したいと思えることに出会えました。
この2年は仕事との両立の日々だったので、今年はその分、超お仕事したい気持ちです 働きます〜〜！
【写真あり】角帽が似合う！元SKE48・柴田阿弥 “専門職大学院”卒業を報告
柴田は、角帽×ガウンのコーデの写真とともに「年度末〜新年度でバタバタしていてSNSに書くのが遅くなりましたが、この3月で専門職大学院を卒業しました 公共政策修士課程を修了しました！」と報告。「地元の大学に通っていた頃は、自分が大学院に行くなんて想像もしていませんでした ただ、最近は周りに社会人大学院生の方が多くいて、お話を聞くうちに自分も挑戦してみたいと思うようになり、最初はほぼ勢いで飛び込みました」とその経緯を語った。
そして「この2年は仕事との両立の日々だったので、今年はその分、超お仕事したい気持ちです 働きます〜〜！」と意気込んだ。
■報告全文
年度末〜新年度でバタバタしていてSNSに書くのが遅くなりましたが、この3月で専門職大学院を卒業しました 公共政策修士課程を修了しました！
地元の大学に通っていた頃は、自分が大学院に行くなんて想像もしていませんでした
ただ、最近は周りに社会人大学院生の方が多くいて、お話を聞くうちに自分も挑戦してみたいと思うようになり、最初はほぼ勢いで飛び込みました。
実際に通ってみると、周りからも「変わったね」と言ってもらえることが増え、自分自身でも物事の見方や視点が広がったと感じています。挑戦して本当によかったです
卒業式は出ないつもりでしたが、私が最後に出た卒業式が中学校だったこともあり、両親が地元から来るというので参加しました 両親もとても喜んでくれて、出てよかったです
この1年は仕事の幅も広がりました。もともとは、キャリアの幅を広げるため今の仕事を辞めて別の仕事をしようと思い大学院に行きましたが、まだ現職で全力で挑戦したいこと、成長したいと思えることに出会えました。
この2年は仕事との両立の日々だったので、今年はその分、超お仕事したい気持ちです 働きます〜〜！