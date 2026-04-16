TDS25周年テーマのJAL特別塗装機が登場！ 6．4から国内線で就航
東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の開催を記念した特別塗装機「JAL Jubilee Express」（ボーイング 737-800型機）が、6月4日（木）から国内線で運航開始される。
【写真】搭乗するともらえる数量限定「搭乗証明ステッカー」がかわいすぎる
■機内品も特別デザインに
今回運行が決まった「JAL Jubilee Express」は、開園25周年を迎えた東京ディズニーシーと、1983年の東京ディズニーランド開園以来のオフィシャルスポンサーであるJALグループのタイアップにより誕生する特別塗装機。東京ディズニーシーが開園した2001年に特別塗装機のタイアップが初めて実現してから、今回で7回目となる。
今回の特別塗装は、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」のテーマカラー「ジュビリーブルー」を基調に、特別な衣装に身を包んだミッキーマウスやディズニーの仲間たち、そして東京ディズニーシーのシンボルでもあるアクアスフィアやプロメテウス火山などをデザイン。
さらに、ヘッドレストカバーや紙コップなどの機内品にも特別なデザインが施されるほか、搭乗記念プレゼントとして「搭乗証明ステッカー」が数量限定で1回の搭乗につき一人1枚配布される。デザインは全3種類で、ミッキー＆ミニー、ドナルド＆デイジー、チップ＆デールだ。
「JAL Jubilee Express」は、6月4日（木）から2027年4月頃まで運航予定。具体的な路線や便名は、運航前日の夕方にJAL Webサイトで公開される。座席数は165席（クラスJ：20席、普通席：145席）だ。
【写真】搭乗するともらえる数量限定「搭乗証明ステッカー」がかわいすぎる
■機内品も特別デザインに
今回運行が決まった「JAL Jubilee Express」は、開園25周年を迎えた東京ディズニーシーと、1983年の東京ディズニーランド開園以来のオフィシャルスポンサーであるJALグループのタイアップにより誕生する特別塗装機。東京ディズニーシーが開園した2001年に特別塗装機のタイアップが初めて実現してから、今回で7回目となる。
さらに、ヘッドレストカバーや紙コップなどの機内品にも特別なデザインが施されるほか、搭乗記念プレゼントとして「搭乗証明ステッカー」が数量限定で1回の搭乗につき一人1枚配布される。デザインは全3種類で、ミッキー＆ミニー、ドナルド＆デイジー、チップ＆デールだ。
「JAL Jubilee Express」は、6月4日（木）から2027年4月頃まで運航予定。具体的な路線や便名は、運航前日の夕方にJAL Webサイトで公開される。座席数は165席（クラスJ：20席、普通席：145席）だ。