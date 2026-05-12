松阪競輪ＧIII「アクアリッズカップ」は１２日、最終日を行い、１１Ｒのガールズ決勝は児玉碧衣（３１＝福岡）が完全Ｖを果たした。終わってみれば、やはり児玉の独壇場だった。前検日は「４日制は最終日に疲れが残ってしまうので、今回は３日目の過ごし方を考えて」とコンディション調整をテーマに臨んだシリーズだったが、決勝では「緩めずに行ったペースをキープして、そこから踏み上げていきました。今日が一番踏めていま