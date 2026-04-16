「熱心に探している感じではなかった」安達結希さん（11）“不明”から37歳父親逮捕までの3週間【京都小学生行方不明】

京都・南丹市で大規模な捜索の末、遺体で見つかった男子児童。

事態は一転し、父親が死体遺棄の疑いで逮捕され、殺害についても認めていることが分かりました。

捜査の最新情報を南丹警察署から、関西テレビ・西中蓮アナウンサーが中継でお伝えします。

こちらは捜査本部が設置された京都府の南丹警察署です。

午前中には会見が開かれ、逮捕された父親の安達優季容疑者（37）は京都地検に送検されました。

京都府警捜査1課・井上正己課長：

死体遺棄事件の被疑者として安達優季、37歳男性を通常逮捕するとともに、捜査本部を設置のうえ、本件の全容解明を図ることにした。

死体遺棄の疑いで逮捕された南丹市の会社員・安達優季容疑者は、3月23日から4月13日の間に息子の結希さん（11）の遺体を遺棄した疑いが持たれています。

警察によると安達容疑者は調べに対して、「私のやったことに間違いありません」と容疑を認めているということです。

結希さんの遺体は4月13日、南丹市内の山中で見つかりましたが、警察によると安達容疑者は遺体を数カ所にわたって移したとみられるということです。

また、捜査関係者によると安達容疑者が殺害についても認めていることが分かりました。

警察は結希さんの死因は「不詳」としていて、16日、さらに行方不明となった23日の朝までは生存が確認されていたことも明らかになりました。

今後、死亡の詳しい経緯の解明も進められることになります。

――3週間もの捜索の末の逮捕だが、その間の安達容疑者の様子に関する情報は？

これまでの取材で結希さんの捜索に協力した人は、安達容疑者の様子について「冷静だった、熱心に捜している感じではなかった」と当時違和感を感じたと話しています。

死体遺棄容疑について認めているという安達容疑者ですが、詳しい動機はまだ明らかになっていません。