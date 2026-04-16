Travis Japan川島如恵留、「俳句の才能査定ランキング」に挑戦 全人口の上位2%のIQで特待生昇格狙う
7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が、きょう16日放送のMBS・TBS系『プレバト!!』（後7：00）に出演し、「俳句の才能査定ランキング」に挑む。
【番組カット】かわいい！笑顔でTJポーズを決める川島如恵留
今回は、「陶芸の才能ランキング」と「俳句の才能査定ランキング」が放送される。 「陶芸」「俳句」ともに、自身のキャリアや表現力を信じる実力者たちが勢ぞろい。 「陶芸」では、粘土彫刻家としての意地を見せるアーティストが参戦し 、「俳句」では高IQを誇る新星や現役弁護士が言葉の格闘に挑む。
「陶芸の才能ランキング」には、アート界で名を馳せる5人が挑戦。注目は、ストーンアートと丸太アートですでに一発特待生を決めている片桐仁。20年以上粘土彫刻家として活動しており、「これで才能アリじゃなかったら俺の四半世紀は何だったんだ」と不退転の決意で臨む。さらに、過去に陶芸で賞を取った経験を持つ萬田久子、前回ガラスアートで一発特待生となったベッキー、美的センスを自負する初登場の室井滋も参戦。令和ロマン・松井ケムリも「芸術センスはスバ抜けている」と自信を隠さない。
「俳句の才能査定ランキング」は、「買い物帰り」をお題に、初登場から永世名人を狙う名人10段まで7人が火花を散らす。
注目は、全人口の上位2%のIQを持つJAPAN MENSA会員・川島。「1位取れたらバク転します！」と宣言し、特待生昇格を狙う。また、「才能アリを取れなかったらもう出ない」と背水の陣で臨む小林幸子や、現役弁護士で司法試験一発合格の秀才・こたけ正義感も初参戦。さらに昇格試験では、特待生5級・加納（Aマッソ）が「今日は絶対昇格します」と闘志を燃やし、名人10段・中田喜子は悲願の永世名人昇格へ王手をかける。
【番組カット】かわいい！笑顔でTJポーズを決める川島如恵留
今回は、「陶芸の才能ランキング」と「俳句の才能査定ランキング」が放送される。 「陶芸」「俳句」ともに、自身のキャリアや表現力を信じる実力者たちが勢ぞろい。 「陶芸」では、粘土彫刻家としての意地を見せるアーティストが参戦し 、「俳句」では高IQを誇る新星や現役弁護士が言葉の格闘に挑む。
「俳句の才能査定ランキング」は、「買い物帰り」をお題に、初登場から永世名人を狙う名人10段まで7人が火花を散らす。
注目は、全人口の上位2%のIQを持つJAPAN MENSA会員・川島。「1位取れたらバク転します！」と宣言し、特待生昇格を狙う。また、「才能アリを取れなかったらもう出ない」と背水の陣で臨む小林幸子や、現役弁護士で司法試験一発合格の秀才・こたけ正義感も初参戦。さらに昇格試験では、特待生5級・加納（Aマッソ）が「今日は絶対昇格します」と闘志を燃やし、名人10段・中田喜子は悲願の永世名人昇格へ王手をかける。