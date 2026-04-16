Googleが、AIアシスタント「Gemini」のデスクトップアプリをMac向けにリリースしました。macOSでも、ウェブブラウザ経由ではなくネイティブデスクトップアプリからGoogle Geminiにアクセスできるようになります。

macOS 版 Gemini - あなた専用の AI を備えたネイティブ デスクトップ アプリ

https://gemini.google/mac/

このネイティブデスクトップアプリをインストールすることで、従来のようにブラウザからGoogle Geminiのウェブアプリ版に接続する必要がなくなります。たとえば、Option＋Shift＋Spaceのショートカットで、メインウィンドウを呼び出すことができます。Googleアカウントにログインすることで、これまでのGeminiの会話を追跡することも可能です。



また、Option＋Spaceのショートカットを入力すると、Google Geminiと対話できるオーバーレイウィンドウが表示されます。



Googleのサンダー・ピチャイCEOは「Mac版Geminiをご紹介します。これは私たちにとってMacOS向けで初めてのデスクトップ版Geminiアプリです。チームはこの初期バージョンをAntigravityを使って開発し、アイデアからネイティブのSwiftアプリのプロトタイプが完成するまで、わずか数日しかかかりませんでした」とコメントしています。



macOS版のGeminiアプリはmacOS Sequoia(15.0)以降に対応しており、Geminiがサポートされているすべての言語と国で無料でダウンロード可能です。