映画『マンダロリアン・アンド・グローグー』公開記念！有楽町が「スター・ウォーズ」に染まる

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念して、4月27日（月）より「STAR WARS GALAXY in 聖地・有楽町」が開催されることが決定した。

“聖地”有楽町が再び「スター・ウォーズ」に染まる

映画が公開されるたび、ファンが世界中の映画館でカウントダウンを祝い、もはや映画の公開自体が世界的現象として一大イベント化している「スター・ウォーズ」。2019年公開の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、7年ぶりに「スター・ウォーズ」が映画館に帰ってくることを、世界中のファンが待ちわびている！ この度、スター・ウォーズファンから伝説が始まった“聖地”として愛される有楽町で、本作の公開を記念したイベントの開催が決定した。

1978年、日本中が待ちに待った「スター・ウォーズ」シリーズ一作目『スター・ウォーズ／新たなる希望（エピソード4）』の公開時、ひときわ大きな存在感を放っていたのが、日本劇場（通称“日劇”。現・有楽町マリオン）だ。思わず足を止めてしまうような力強いビジュアルの巨大手書き看板も大きな話題になり、当時記録的な動員を達成した。2018年2月4日に閉館を迎えるまで、全「スター・ウォーズ」映画を公開してきた日劇のある有楽町には、「スター・ウォーズ」のチケット発売日にはファンが行列を作り、公開日にはいち早く映画を見るべく数多くの熱狂的なファンが駆けつけるなど、ファンから親しまれている聖地だ。

映画史上初！有楽町マリオンのからくり時計が「スター・ウォーズ」仕様に

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現在もファンから親しまれている有楽町で行われる本イベントでは、これまでの「スター・ウォーズ」の歴史を振り返るパネル展示や『マンダロリアン・アンド・グローグー』のパネル展示、「スター・ウォーズ」の名曲が流れる期間限定のセイコーマリオンクロック、マンダロリアンとグローグーの巨大スター・ウォーズねぶたの展示が行われ、Tシャツやアパレルグッズが販売されるポップアップストアも開催される。

「スター・ウォーズ」の歴史を振り返るパネル展示では、「新たなる希望」公開時に報道された新聞記事や時系列順に作品を紹介するタイムラインなどが飾られる。『マンダロリアン・アンド・グローグー』のパネル展示では、巨大な帝国軍の戦闘ビークルAT-ATやマンダロリアンのガンシップであるレイザー・クレストなどをお披露目する。また、入口に飾られているセイコーマリオンクロックは、毎正時に音楽とともに人形が登場する仕組みとなっており、期間限定でスター・ウォーズ仕様になる。「スター・ウォーズのテーマ」、「The Mandalorian」、「王座の間とエンド・タイトル」の三曲に合わせ、ライトセーバーを手にジェダイ風ローブを着た人形たちが約4分半にわたって登場する。セイコーマリオンクロックが映画仕様に飾られるのは史上初の取り組みとなる。

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元日本劇場支配人の武田和氏から特別コメントが到着

「スター・ウォーズ」作品が公開された当時、熱狂的な盛り上がりを目の当たりにしてきた元日本劇場支配人の武田和氏は、聖地でのイベントの実施についてコメントを寄せた。

「『スター・ウォーズ』第一作の全米公開は1977年5月。日本の映画ファンはそこから一年待つことになった。その飢餓感は大変なもので、公開日を指折り数えて待ちわびた。そしていよいよ公開、日劇での上映は人、人、人。今風に言えば、『スター・ウォーズ推し』の大集合。毎日がイベント上映のようなものだった」

さらに7年ぶりとなる劇場最新作の公開については、「『スター・ウォーズ』は観るというより、体験する映画。映画館の暗闇のなかで、男の子たちが夢見た宇宙での大冒険を実感するのが最大の魅力。ぜひ映画館で映像と音楽に浸ってほしい」と語った。

そして、古巣である有楽町マリオンでのイベント開催について「設備の整った地元のシネコンで映画を観るのが今や当たり前だが、『あの映画を観るために有楽町に行く』という時代も確かにありました。日劇支配人の頃、『今日は夢を見させてもらいました』と帰りがけのお客様に言われたことを思い出す。マリオンが今もそうした場所であることを願っています」とコメントし、「スター・ウォーズ」の聖地で行われるイベントへの期待を膨らませた。

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「STAR WARS GALAXY in 聖地・有楽町」開催概要

場所有楽町マリオン（東京都千代田区有楽町2丁目-5-1）実施期間コンコース内のパネル展示：4月27日（月）〜5月4日（月）（4月27日のみ13：00〜22：00、28日以降は8：30〜22：00）セイコーマリオンクロック：4月27日（月）〜5月31日（日）10：00〜22：00の毎正時（4月27日のみ12：00より実施予定）コンコース内の柱の装飾：4月27日（月）〜5月下旬ポップアップストア：4月29日（水）〜5月5日（火）展示内容「スター・ウォーズ」の歴史を振り返るパネル展示『マンダロリアン・アンド・グローグー』のパネル展示「スター・ウォーズ」の名曲が流れる期間限定のセイコーマリオンクロックマンダロリアンとグローグーの巨大スター・ウォーズねぶたの展示ポップアップストア

※5月3日（日）の展示観覧には会場内で規制がある場合がある。

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は5月22日（金）日米同時公開。『マンダロリアン』シーズン1〜3はDisney+（ディズニープラス）にて独占配信中。（海外ドラマNAVI）

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