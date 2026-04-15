久本雅美、妹・朋子との2ショット披露「仲良し姉妹」「顔の系統違う」と話題
【モデルプレス＝2026/04/15】タレントの久本雅美が4月14日、自身のInstagramを更新。妹でタレントの久本朋子との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】67歳タレント「顔の系統違う」姉妹ショット披露
雅美は「凄ーーい！！贅沢な時間を、有難うございました！！お世話になってるドクターの別荘へ、ご招待して頂きました」「海が目の前 最高のビュー！美味しいお料理！美味しいお酒！凄すぎます」とつづり、写真を多数投稿。朋子と食事を楽しむ様子や別荘からの景色を楽しむ様子、料理やウイスキーのショットなどを披露した。雅美は妹とのプライベートタイムにリラックスした表情を見せており「癒されました 感謝ーー！！」と結んでいる。
この投稿にファンからは「仲良し姉妹」「素敵な関係」「めっちゃ楽しそう」「顔の系統違う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】67歳タレント「顔の系統違う」姉妹ショット披露
◆久本雅美、妹との仲良しショット公開
雅美は「凄ーーい！！贅沢な時間を、有難うございました！！お世話になってるドクターの別荘へ、ご招待して頂きました」「海が目の前 最高のビュー！美味しいお料理！美味しいお酒！凄すぎます」とつづり、写真を多数投稿。朋子と食事を楽しむ様子や別荘からの景色を楽しむ様子、料理やウイスキーのショットなどを披露した。雅美は妹とのプライベートタイムにリラックスした表情を見せており「癒されました 感謝ーー！！」と結んでいる。
◆久本雅美の投稿に反響
この投稿にファンからは「仲良し姉妹」「素敵な関係」「めっちゃ楽しそう」「顔の系統違う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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