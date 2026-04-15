実務感のある就労支援拠点！ Ally「フォルテ天満橋」

記事ポイント フォルテ天満橋がAI・WEB分野を学べる就労継続支援A型B型事業所として天満橋にオープンフォルテ天満橋が在宅利用や農福連携、グループホーム連携まで含めた柔軟な支援を用意フォルテ天満橋が駅近で落ち着いた環境の中、実務に近い仕事を体験できる フォルテ天満橋がAI・WEB分野を学べる就労継続支援A型B型事業所として天満橋にオープンフォルテ天満橋が在宅利用や農福連携、グループホーム連携まで含めた柔軟な支援を用意フォルテ天満橋が駅近で落ち着いた環境の中、実務に近い仕事を体験できる

フォルテ天満橋が、大阪市中央区の天満橋エリアで就労継続支援A型B型事業所を開設しています。

フォルテ天満橋は、軽作業中心ではなく、AIやWEB分野を含む実務に近い仕事を通じて働く力を身につけられる点が魅力です。

天満橋駅から徒歩5分の通いやすさも、継続して利用したい人にうれしいポイントです。

Ally「フォルテ天満橋」

施設名：就労継続支援A型B型事業所フォルテ天満橋開始日：2026年4月10日所在地：大阪府大阪市中央区内平野町2丁目3-5 MD内平野町ビル2階アクセス：京阪線・大阪メトロ谷町線「天満橋」駅 徒歩5分、大阪メトロ谷町線「谷町四丁目」駅 徒歩8分営業時間：9:30〜17:30定休日：土日募集定員：就労継続支援A型 10名、就労継続支援B型 10名

フォルテ天満橋は、就労継続支援A型とB型を併設した多機能型事業所です。

フォルテ天満橋は、ITスキルやビジネス経験を学びながら、自分に合った働き方を見つけたい人に向いた新しい就労支援を提供します。

AI・WEB特化

フォルテ天満橋は、AIを活用したライティングや動画制作、SNS運用、ECサイト運営などを学べる実務型の支援を行います。

現役のプロスタッフが指導するため、IT分野が初めてでも段階的にスキルアップを目指せます。

選べる働き方

フォルテ天満橋は、データ入力や領収書仕分け、飲食店での調理補助や清掃まで、体調や特性に合わせて選べる仕事をそろえています。

通所と在宅利用を組み合わせたハイブリッドワークにも対応し、無理なく続けやすい環境を整えています。

生活まで支える環境

フォルテ天満橋は、奈良県明日香村の自社農園での栽培からECサイトでの販売まで体験できる農福連携にも取り組みます。

事業所から徒歩1分のグループホームとも連携し、住まいと就労をまとめて支えられる点も安心材料です。

施設内はカフェのような落ち着いた空間で、専用デスクやPC、個室スペース、飲食補助も用意しています。

透明性の高い運営や自由参加のコミュニティイベントも、利用前に雰囲気をつかみやすい魅力です。

フォルテ天満橋は、働く場所を探すだけでなく、これから役立つスキルや生活の土台も整えたい人に心強い選択肢です。

駅近で通いやすく、在宅利用や多様な仕事にも対応しているため、自分のペースで就労経験を積みやすい点も見逃せません。

実務に近い環境で次の一歩を考えたい人は、公式サイトやSNSで詳細を確認してみてください。

フォルテ天満橋の紹介でした。

よくある質問

Q. フォルテ天満橋ではどんな仕事を体験できますか？

A. フォルテ天満橋では、AIを活用したライティング、動画制作、SNS運用、ECサイト運営のほか、データ入力や領収書仕分け、調理補助、清掃など幅広い業務に取り組めます。

Q. フォルテ天満橋は在宅でも利用できますか？

A. フォルテ天満橋は、通所と在宅利用を組み合わせたハイブリッドワーク体制に対応しています。

独自の基準とサポート体制で、在宅でも業務内容や進捗を見える化しています。

Q. フォルテ天満橋は通いやすい場所にありますか？

A. フォルテ天満橋は、京阪線・大阪メトロ谷町線の天満橋駅から徒歩5分の場所にあります。

大阪メトロ谷町線の谷町四丁目駅からも徒歩8分でアクセスできます。

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