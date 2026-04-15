累計販売数約1億8000万個…セブン-イレブンの「金のハンバーグ」が大幅リニューアル、あの看板商品も同時刷新

コンビニチェーン「セブン-イレブン」は、最上級プライベートブランド「セブンプレミアム ゴールド」の看板商品「金のハンバーグ」と「金のビーフカレー」を同時にリニューアルする。2026年4月21日（火）から、首都圏で順次発売開始。28日（火）からは、首都圏以外の全国各店舗で販売になるという。

【画像】同時刷新となる「金のビーフカレー」

2010年の発売以来、リニューアルを繰り返し、今回で16代目となる「金のハンバーグ」。2025年のリニューアルに続き、原材料や配合、調理工程を見直した。

牛肉と豚肉のバランスを再調整し、牛肉の比率をアップ。粗挽きにすることで肉粒感を際立たせ、かみしめるたびに溢れる肉汁と力強い肉感を実現した。また、ボルドー産赤ワインを加えたデミグラスソースを使用し、キレのある後味に仕上げている。

併せてリニューアルされる「金のビーフカレー」も製法をアップデート。ハーブなどと一緒に2時間漬け込んだ牛肉は、香りと旨味がアップし、柔らかな食感に。香味野菜と焙煎スパイスが香る本格的な味わいが楽しめる。

〈16代目「金のハンバーグ」〉

■セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ

価格：398円（税込429.84円）

発売日：4月21日（火）〜順次

販売エリア：全国

※首都圏以外は、4月28日（火）から順次

「セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ」は、2010年9月から発売を開始。累計販売数約1億8,000万個を記録している人気商品。リニューアルを繰り返し、今回、16代目の誕生となった。

〈香味野菜と焙煎スパイスが溶け込む極上ビーフカレー〉

■セブンプレミアム ゴールド 金のビーフカレー

価格：398円（税込429.84円）

発売日：4月21日（火）〜順次

販売エリア：全国

※首都圏以外は、4月28日（火）から順次

玉ねぎや人参など香味野菜を一から炒め、焙煎スパイスを使用することで、香りが際立つ本格的な味わいに仕上げた。

【担当者コメント】

今回、プライベートブランド「セブンプレミアム」の最上級ブランド「セブンプレミアム ゴールド」の看板商品を同時に2商品リニューアルしました。「さらなるおいしさを目指し、セブンプレミアム ゴールドを育成する」という強い意志を形にした出来栄えです。「専門店と同等以上の味・品質」と「お買い求めやすい価格」をコンセプトとした「セブンプレミアム ゴールド」らしく、2商品とも価格をすえ置きしています。

4月の新生活が始まり、少し疲れも見え始める時期ですが、2品同時にリニューアルした「セブンプレミアム ゴールド」が、忙しい日常を「最高のご褒美タイム」へと誘います。肉感たっぷりのハンバーグからあふれる肉汁や、スパイスが幾重にも重なる芳醇なカレーの香りに包まれた瞬間、仕事の緊張がふっと解け、普段の食卓が「高級ビストロ」のように彩られる時間をぜひご体験ください。

※店舗によって価格が異なる場合がある

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記している

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もある

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある