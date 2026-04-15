秋篠宮家の長男・悠仁さまが、大学のサークル合宿のため、LCC（格安航空会社）を利用して、石垣島にお忍びで滞在していたことが「週刊文春」の取材で分かった。

【画像】「移動は格安航空で」悠仁さまが“お忍び滞在”した場所



大学2年生になられた悠仁さま ©時事通信社

悠仁さまはこの春から、筑波大学生命環境学群生物学類の2年生。赤坂御所とつくば市内の二拠点生活を送りながら、バドミントンサークルと野生動物研究会のサークル活動にも積極的に参加されている。

そして今回、悠仁さまが今年の春休み中の3月24日から27日に、野生動物研究会の合宿のため、石垣島をご訪問されていたことが判明した。移動の際は、成田空港からLCCを利用したという。

「殿下は色々な活動をなさっておられます」

宮内庁総務課報道室に事実確認を求めると、こう回答した。

「悠仁親王殿下は、大学では授業に出席されるほか、色々な活動をなさっておられます」

4月15日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および4月16日（木）発売の「週刊文春」では、悠仁さまの石垣島合宿の詳細や、愛子さまが母校・学習院大学の「オール学習院の集い」に友人とご訪問された様子、愛子さまが訪問先で披露された“質問力”などについて、詳しく報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月23日号）