初Vの地で連覇を狙う佐久間朱莉は大里桃子、菅楓華と同組 不動裕理は今季初戦
＜KKT杯バンテリンレディス 事前情報◇15日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞国内女子ツアー第7戦は熊本県を舞台に開催される。17日（金）の開幕に先立ち、初日の組み合わせが発表された。
〈連続写真〉ジャンボ尾崎そっくり!? 佐久間朱莉の低く長く引くバックスイング
昨年大会で初優勝を遂げて年間女王への足掛かりとした佐久間朱莉は、大里桃子、菅楓華との注目グループに組み込まれた。連覇をかけて午前11時5分に1番からティオフをする。前週優勝のウー・チャイェン（台湾）は永井花奈、高橋彩華とグルーピング。「Vポイント×SMBCレディス」の第2ラウンド開始前に棄権してから4試合ぶりの復帰となる金澤志奈は、小祝さくら、安田祐香と取全10時5分にスタートする。永久シードの不動裕理が地元大会で今季レギュラーツアー初戦を迎える。同郷の有村智恵、笠りつ子との組み合わせとなった。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
熊本決戦 初日の組み合わせ
1位の菅は8000万超 国内女子賞金ランキング
最新！ 国内女子ポイントランキング
女王・佐久間がお手本 左足ツマ先を意識するとオーバースイングにならない
吉田鈴はフル出場に大前進 第1回女子リランキング2026
〈連続写真〉ジャンボ尾崎そっくり!? 佐久間朱莉の低く長く引くバックスイング
昨年大会で初優勝を遂げて年間女王への足掛かりとした佐久間朱莉は、大里桃子、菅楓華との注目グループに組み込まれた。連覇をかけて午前11時5分に1番からティオフをする。前週優勝のウー・チャイェン（台湾）は永井花奈、高橋彩華とグルーピング。「Vポイント×SMBCレディス」の第2ラウンド開始前に棄権してから4試合ぶりの復帰となる金澤志奈は、小祝さくら、安田祐香と取全10時5分にスタートする。永久シードの不動裕理が地元大会で今季レギュラーツアー初戦を迎える。同郷の有村智恵、笠りつ子との組み合わせとなった。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
熊本決戦 初日の組み合わせ
1位の菅は8000万超 国内女子賞金ランキング
最新！ 国内女子ポイントランキング
女王・佐久間がお手本 左足ツマ先を意識するとオーバースイングにならない
吉田鈴はフル出場に大前進 第1回女子リランキング2026