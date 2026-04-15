チャンネル登録者数100万超のYouTuber「ひまひまチャンネル」が、2026年4月10日にチャンネルを更新。ひまひまさん（18）が入院したことが明かされた。

「感染性腸炎」と診断され休養

ひまひまさんをめぐっては、3月26日、所属事務所の太田プロダクションが、「『感染性腸炎』と診断され一定期間の入院が必要との判断に至りました」と発表。「約1週間を目処に休養」「体調が整い次第、活動を再開させていただく予定」としていた。

4月10日の「ひまひまチャンネル」の動画には、ひまひまさんの両親が登場。現状について語った。

休養は1週間が目処とされていたが、「もう2週間以上も経ってしまった」現在も「ひまひまはまだ入院中」だという。「血液検査の結果が割とよくない」こともあったそうだが、「今は本当に快方に向かって、どんどん良くなっていってる」と明かした。

退院の時期はまだ決まっていない

そして、ひまひまさんからのメッセージとして、「当初、1週間くらいと皆さんにお伝えしたのに、思ったより長引いていて、ご心配をおかけしてごめんなさい」と紹介された。詳しい病状などについては、退院してから自分で話したいと言っているとした。

退院の時期はまだ決まっていないというが、「1週間〜2週間くらいで（中略）ひま本人から発信できると思います」とのことだ。

コメント欄には「ひまちゃんいっつも元気だから心配したよ たくさん休んでもりもりご飯食べて元気になってください」「ゆっくり待ってるから負担に感じずに休んで欲しいな」「仕事も大事だけど命が1番大事だよ！！」「ひまちゃんが1日も早く回復しますように...」などと書き込まれている。

また、ひまひまさんの父からの補足として、「詳しくは退院後にひまひま本人からお話ししますが、今回の入院の原因についてダイエットや食事制限は一切関係ありません」ともコメントされている。