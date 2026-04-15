過去３年の年率リターンが４６．３３％、「ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド」の運用成績が突出した理由とは？

過去３年の年率リターンが４６．３３％、「ＷＣＭ 世界成長株厳選ファンド」の運用成績が突出した理由とは？