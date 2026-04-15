明日の『風、薫る』“りん”見上愛、東京で母や妹との暮らしが始まる
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第3週「春一番のきざし」（第14回）が4月16日に放送される。
【写真】鹿鳴館の外で会うことになる直美（上坂樹里）と小日向（藤原季節）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第14回あらすじ
ある夜、美津（水野美紀）と安（早坂美海）が、りんの家に突然押しかけてきて、東京での家族4人暮らしが始まる。その上、美津はりんの働く店が心配だと、卯三郎（坂東彌十郎）に話を聞きに瑞穂屋にやってくる。
一方の直美は、小日向（藤原季節）と鹿鳴館の外で会うことになる…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】鹿鳴館の外で会うことになる直美（上坂樹里）と小日向（藤原季節）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第14回あらすじ
ある夜、美津（水野美紀）と安（早坂美海）が、りんの家に突然押しかけてきて、東京での家族4人暮らしが始まる。その上、美津はりんの働く店が心配だと、卯三郎（坂東彌十郎）に話を聞きに瑞穂屋にやってくる。
一方の直美は、小日向（藤原季節）と鹿鳴館の外で会うことになる…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。