M-1ファイナリストのモンスターエンジン西森、家業が売上ゼロ→「社長をやれ」で後を継いでいた 社名明かし呼びかけ
お笑いコンビ・モンスターエンジンの西森洋一（47）が、14日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：16 ※関西ローカル）に出演し、東大阪の町工場を継いだことを明かした。
【写真】モンスターエンジン西森の実家「アナンPGI」ガチ値下げで呼びかけ
実家が町工場の西森は、モノづくりの町として知られる新潟県燕三条地域をロケ。8代続くという「吉田ヤスリ製作所」を見学し、職人の立場からガチ解説。スタジオの千鳥は「ちょっと待てぃ！」とツッコミ。「（夜）10時ぐらいからTBSとかでやりそうな上質な番組やないかい！」（ノブ）、「相席食堂っていうのを一瞬忘れてた」（大悟）と感心するシーンとなった。
一方、西森は「うち、工場、今、絶賛潰れかけ中で」と語り、「いや、ほんまにもう、去年の11月ぐらいですかね、完全に急に（売上）ゼロになって。なった瞬間に親父が、お前が社長をやれと。それで今、11月から急造でネットショップ作って、ほんでバーッと広めていってるみたいな」と告白。「聞いてるのか親父！」と画面越しに呼びかけた。
スタジオでは、ノブが「そうらしいのよ」と相づち。西森の実家は、太い取引先1社を相手に「何十年」と商売していたというが、「この11月に『契約を終わらしていただきます』というFAXが1枚来て、西森家の収入がゼロ円になったらしい」と代弁。
ノブは「今、西森があとを継いで、ゴルフ用品とか、パターとかを自分で作って販売してるのよ。アナンPGIやったかな、ぜひちょっと仕事をお願いします」と伝えた。
実際に「アナンPGIゴルフ」の公式サイトが開設されており、事業者は「西森洋一」と記されている。
大林健二とのコンビ・モンスターエンジンは、『M-1グランプリ』『キングオブコント』でともに2度決勝進出しており、『THE SECOND2025』ファイナリストでもある。
【写真】モンスターエンジン西森の実家「アナンPGI」ガチ値下げで呼びかけ
実家が町工場の西森は、モノづくりの町として知られる新潟県燕三条地域をロケ。8代続くという「吉田ヤスリ製作所」を見学し、職人の立場からガチ解説。スタジオの千鳥は「ちょっと待てぃ！」とツッコミ。「（夜）10時ぐらいからTBSとかでやりそうな上質な番組やないかい！」（ノブ）、「相席食堂っていうのを一瞬忘れてた」（大悟）と感心するシーンとなった。
スタジオでは、ノブが「そうらしいのよ」と相づち。西森の実家は、太い取引先1社を相手に「何十年」と商売していたというが、「この11月に『契約を終わらしていただきます』というFAXが1枚来て、西森家の収入がゼロ円になったらしい」と代弁。
ノブは「今、西森があとを継いで、ゴルフ用品とか、パターとかを自分で作って販売してるのよ。アナンPGIやったかな、ぜひちょっと仕事をお願いします」と伝えた。
実際に「アナンPGIゴルフ」の公式サイトが開設されており、事業者は「西森洋一」と記されている。
大林健二とのコンビ・モンスターエンジンは、『M-1グランプリ』『キングオブコント』でともに2度決勝進出しており、『THE SECOND2025』ファイナリストでもある。