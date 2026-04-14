日本時間午後９時半に３月の米生産者物価指数が発表される。総合の大方の予想が前年比４．６％上昇、コアの大方の予想は前年比４．１％昇となっており、総合、コアとも、前年比の伸びがそれぞれ前月の３．４％上昇、３．９％上昇から加速するとみられている。１０日に３月の米消費者物価指数が発表されており、予想を下回っていた。３月の米生産者物価指数も同様の結果になれば、ドルが売られる可能性がある。



また、このあとの海外市場では、欧英米の中銀関係者が相次いで発言することになっている。日本時間午後５時にレーン・フィンランド中銀総裁の会見、同午後５時５０分にマン英金融政策委員会（ＭＰＣ）委員の討論会参加、同午後１０時４５分にグールズビー米シカゴ地区連銀総裁の講演、同午後１１時にグリーン英ＭＰＣ委員の講演、マクルーフ・アイルランド中銀総裁の講演、レーン欧州中央銀行（ＥＣＢ）専務理事兼チーフエコノミストの講演、同１５日午前１時５分にベイリー英中銀（ＢＯＥ）総裁・テイラー英ＭＰＣ委員の討論会参加、同１５日午前１時１０分にグールズビー米シカゴ地区連銀総裁の講演、同１５日午前１時４５分にバー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事の講演、同１５日午前２時にバー米ＦＲＢ理事・バーキン米リッチモンド地区連銀総裁・コリンズ米ボストン地区連銀総裁・ポールソン米フィラデルフィア地区連銀総裁の討論会参加、同１５日午前６時にラガルド欧州中央銀行（ＥＣＢ）総裁の講演が予定されている。



MINKABU PRESS

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