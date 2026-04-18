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新卒応援チャンネル【さざえ】が「【看板施工会社辞めた】美術系のスキルを活かし看板会社に入社した結果、倒産【73人目】」を公開した。短大デザイン科卒女性が看板会社に入社し、過酷な労働環境や会社の事実上の倒産を経験したエピソードを明かした。デザインのスキルを活かして入社したはずが、いつの間にか経理まで任されるなど、想定外の業務に奔走した日々を振り返っている。

短大で学んだイラストレーターなどのスキルを活かせる小さな看板会社に入社した女性。カッティングシートの不要な部分を取り除く「カス取りが面白かった」とやりがいを感じていた。しかし、現場は高所作業が多く「落ちたら死にます」と笑いながら危険な環境を回顧。さらに、元請けがブラック企業だったため、全国を飛び回る過酷な働き方を強いられていたという。

悪環境により社員が次々と辞めていく中、社長の妻であった経理担当者も離婚を機に退職。その結果、彼女は「社員の給料の振込」まで担当し、一人で事務や経理を回す超人的な働きぶりを見せていた。しかし、ある日社長が「俺辞めるわ、無理や」と宣言。会社は事務所解散となり、彼女は在宅で引き継ぎ業務をこなす日々を送った。

その後、イベント系の看板会社に転職するも、試用期間中から毎日深夜まで働き、月100時間を超える残業が常態化する環境に直面。精神的な理由から10ヶ月で退職し、療養期間を経て現在の製造業へとたどり着いた。

数々のブラック企業を渡り歩き、ようやく落ち着いたかのように見えた彼女。しかし、現在の職場も「入った時から既にちょっと泥舟だった」と苦笑い。社員が辞め続けている状況の中、定年が近い同僚たちからは「次の転職のためになるスキルを教えてあげるから」と励まされていると明かし、波乱万丈なキャリアの中でも前向きに奮闘する姿を見せた。

YouTubeの動画内容

01:43

短大デザイン科から看板会社へ入社した経緯
05:53

カッティングシートの「カス取り」の面白さと高所作業の恐怖
10:17

社員が次々と辞め、離婚した社長の妻に代わり経理まで担当
12:00

社長の「俺辞めるわ」宣言による事実上の倒産と在宅勤務
15:25

転職先での月100時間超の残業と現在の「泥舟」職場での奮闘

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