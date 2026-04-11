◇J1百年構想リーグWEST第10節 神戸 3-2 名古屋 (11日、ノエビアスタジアム神戸)

この一戦で神戸のGK前川黛也選手とDFマテウス・トゥーレル選手が激突し両者が負傷退場。前川選手は額から流血し、トゥーレル選手はピッチに入ってきた救急車によって運ばれスタジアムをあとにするハプニングが起こりました。

予期せぬ事態が起きたのは3-2で神戸がリードした後半44分。名古屋が相手DFの裏にロングボールを蹴り込むと、自陣ゴール方向へボールを追っていたDFのトゥーレル選手がヘディングでクリアしようとしたところ、GKの前川選手が一瞬先に頭でクリア。するとその勢いのまま両者の頭部が激突してしまいます。

トゥーレル選手はそのままピッチに倒れ込み、身動き取れず。周りの選手らはベンチに向かって慌てて救護を要求します。前川選手もよろめきながら膝をつくとその後あおむけに倒れ、額から流血している様子が中継カメラに映し出されました。前川選手の様子をみた名古屋の永井謙佑選手も自チームのベンチへ担架を要求する仕草をみせ、審判は「名古屋のドクターも!!」と叫び、事態の深刻さを伝えました。

その後、前川選手は首を固定した状態で担架に乗せられピッチをあとに。トゥーレル選手はしばらくその場で治療が続けられた後、ピッチの中に救急車が入ってきて搬送されました。

プレーは約20分間中断した後に後半64分(108分)過ぎから再開。後半68分(112分)過ぎまで行われ、そのままスコア動かず終了となりました。