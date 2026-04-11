[4.11 J1百年構想リーグ WEST第10節](Eピース)

※14:00開始

主審:小屋幸栄

<出場メンバー>

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 19 佐々木翔

DF 33 塩谷司

MF 6 川辺駿

MF 9 ジャーメイン良

MF 13 新井直人

MF 14 松本泰志

MF 15 中野就斗

MF 30 トルガイ・アルスラン

FW 10 鈴木章斗

控え

GK 99 大内一生

DF 3 山崎大地

MF 24 東俊希

MF 35 中島洋太朗

MF 40 小原基樹

FW 11 加藤陸次樹

FW 17 木下康介

FW 39 中村草太

FW 41 前田直輝

監督

バルトシュ・ガウル

[清水エスパルス]

先発

GK 16 梅田透吾

DF 4 蓮川壮大

DF 14 パク・スンウク

DF 25 マテウス・ブルネッティ

MF 5 北爪健吾

MF 6 宇野禅斗

MF 8 井上健太

MF 10 マテウス・ブエノ

MF 39 日高華杜

MF 47 嶋本悠大

FW 9 オ・セフン

控え

GK 1 沖悠哉

DF 28 吉田豊

MF 11 中原輝

MF 17 弓場将輝

MF 27 針生涼太

MF 81 小塚和季

MF 97 大畑凜生

FW 38 高橋利樹

FW 50 アルフレド・ステファンス

監督

吉田孝行