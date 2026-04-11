広島vs清水 スタメン発表
[4.11 J1百年構想リーグ WEST第10節](Eピース)
※14:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 9 ジャーメイン良
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 15 中野就斗
MF 30 トルガイ・アルスラン
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 99 大内一生
DF 3 山崎大地
MF 24 東俊希
MF 35 中島洋太朗
MF 40 小原基樹
FW 11 加藤陸次樹
FW 17 木下康介
FW 39 中村草太
FW 41 前田直輝
監督
バルトシュ・ガウル
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 4 蓮川壮大
DF 14 パク・スンウク
DF 25 マテウス・ブルネッティ
MF 5 北爪健吾
MF 6 宇野禅斗
MF 8 井上健太
MF 10 マテウス・ブエノ
MF 39 日高華杜
MF 47 嶋本悠大
FW 9 オ・セフン
控え
GK 1 沖悠哉
DF 28 吉田豊
MF 11 中原輝
MF 17 弓場将輝
MF 27 針生涼太
MF 81 小塚和季
MF 97 大畑凜生
FW 38 高橋利樹
FW 50 アルフレド・ステファンス
監督
吉田孝行
※14:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 9 ジャーメイン良
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 15 中野就斗
MF 30 トルガイ・アルスラン
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 99 大内一生
DF 3 山崎大地
MF 24 東俊希
MF 40 小原基樹
FW 11 加藤陸次樹
FW 17 木下康介
FW 39 中村草太
FW 41 前田直輝
監督
バルトシュ・ガウル
[清水エスパルス]
先発
GK 16 梅田透吾
DF 4 蓮川壮大
DF 14 パク・スンウク
DF 25 マテウス・ブルネッティ
MF 5 北爪健吾
MF 6 宇野禅斗
MF 8 井上健太
MF 10 マテウス・ブエノ
MF 39 日高華杜
MF 47 嶋本悠大
FW 9 オ・セフン
控え
GK 1 沖悠哉
DF 28 吉田豊
MF 11 中原輝
MF 17 弓場将輝
MF 27 針生涼太
MF 81 小塚和季
MF 97 大畑凜生
FW 38 高橋利樹
FW 50 アルフレド・ステファンス
監督
吉田孝行