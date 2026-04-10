元日本代表ＭＦ本田圭佑（３９）がシンガポール１部ＦＣジュロン（旧アルビレックス新潟シンガポール）に加入すると、１０日に同クラブが発表した。

同クラブは「この契約は一人の選手と契約を結ぶという枠を超えてクラブにとって新たな価値をともに創造しシンガポールサッカー界全体のさらなる発展に貢献することを目的としています」とし「２０２６―２７シーズンから名称変更しますが、常に高い目標に挑戦し続けてきた本田圭佑氏の加入はチームに大きな刺激と新たな価値をもたらしてくれると確信している」という。

本田はクラブを通じて「プレーできる機会をいただき、大変うれしく思っています。今年４０歳になるにあたり、ギネス記録に認定されるほど多くの国のトップリーグで得点を挙げるなど、個人的な挑戦をいくつか行っています。しかし、このクラブでの最大の目標はリーグ優勝です。厳しい戦いになるでしょうが、必ず達成してみせます」などとコメントした。

ＳＮＳやネット上では「すごいな」「やっぱりビジネスよりもサッカーしているところを見たかった」「人生を謳歌（おうか）してるな」「情熱と行動力は立派」という声とともに「勇気はすごいけど、活躍できないかもしれない」「２年もブランクがあるのに」「実業家から現役に復帰？」「もう選手としては限界では」「ビジネスするにはシンガポールは都合がよいのでは」と意見も出ていた。