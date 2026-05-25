「地頭がいい人」と「そうでない人」の差は何でしょうか。その正体は、物事の本質を捉える“抽象化能力”にあります。日々の仕事の中でも、同じ課題を前にしながら、個別対応に追われる人と、構造を見抜いて解決する人に分かれます。この差が、成果の違いとして現れているのです。本記事では、1500人以上を指導してきた経験をもとに、大人でも地頭＝抽象化能力を鍛えるトレーニングを解説します。【文：個別指導塾経営・プロ家庭教