ロイヤルズ戦に「2番・一塁」で出場

【MLB】Wソックス 2ー0 ロイヤルズ（日本時間10日・カンザスシティ）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手が9日（日本時間10日）、敵地でのロイヤルズ戦に「2番・一塁」で先発出場。2打数無安打2四球1得点で連敗ストップに貢献した。出塁はしたが安打は放てず打率がついに1割台に突入。直近5試合でわずか1安打の村上を、日本のファンは心配そうに見守った。

初回、守備での“ミス”に不安が広がった。無死一塁でボビー・ウィットJr.内野手が放った打球は一塁へのフライに。村上は捕球体勢に入ったが、ミットにうまく収めることができず落球。ただ、一塁走者が進塁していなかったため、二塁に送球しアウトにした。失策は免れたとはいえ、村上にとっては手痛い“ミス”となった。

打つほうでも快音を残せず。6回の第3打席で中堅方向に鋭い打球を放つも、遊撃手のウィットJr.が華麗にさばき併殺となった。2四球を選ぶも無安打に終わり、打率は.195と1割台に突入。4日（同5日）のブルージェイズ戦で4号を放って以降の5試合は、13打数1安打0打点と不振に喘いでいる。

得点をあげ勝利に貢献したとはいえ、打撃では苦悩が続く村上に日本のファンも不安な様子。SNSには「すごく心配だよ」「大丈夫か!?」「打率2割切っちゃったねぇ」「かなり調子落ちてる？」「やばいね…村神様が打てない守れない」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）