スープジャーで保温調理！ソーセージとブロッコリーの卵スープ。栄養満点、味しみしみ
具だくさんスープとおにぎりで、大満足のお弁当が完成！ お助けアイテム〈スープジャー〉を活用すれば、忙しい朝でも手軽に作れます。たんぱく質と野菜をたっぷりとりながら、胃からポカポカ温まり、午後も元気に頑張れそう。
本日のおすすめは、ごろごろブロッコリー×ふわふわ卵で食べごたえ抜群の洋風スープ。「味付け、本当に塩だけ？」と驚くおいしさの秘密は〈保温タイム〉。 朝作ってからランチまでの間に、ソーセージのうまみが溶け出し、長時間煮込んだようなスープになるんです！
『ソーセージとブロッコリーの卵スープ』のレシピ
材料（1人分）
ウインナソーセージ……2本
ブロッコリー……3房（約50g）
卵……1個
〈A〉
水……1と1/4カップ
塩……小さじ1/4
こしょう……少々
あればローリエ……1枚
オリーブオイル……小さじ1
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
ソーセージは斜め薄切りにする。ブロッコリーは縦半分に切る。卵は割りほぐす。
（2）スープを作る
鍋にAを入れて強火にかけ、煮立ったらソーセージ、ブロッコリーを加える。再び煮立ったら、ときどき混ぜながら弱めの中火で2分ほど煮る。火を強めて汁を煮立て、溶き卵を回し入れ、ふわっと浮いたら火を止めてひと混ぜする。
（3）ジャーに入れる
熱いうちにスープジャーに入れ、ふたをする。
保温中は具材にじっくり火が入って、味もしみしみに！ 栄養豊富なブロッコリーと卵がしっかりとれるうえ、ジャーの中で〈時間がおいしくしてくれる〉助かるランチスープ。今日のランチに、週末のピクニックのおともにいかがですか♪
食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。