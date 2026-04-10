スープジャーで保温調理！ソーセージとブロッコリーの卵スープ。栄養満点、味しみしみ

具だくさんスープとおにぎりで、大満足のお弁当が完成！ お助けアイテム〈スープジャー〉を活用すれば、忙しい朝でも手軽に作れます。たんぱく質と野菜をたっぷりとりながら、胃からポカポカ温まり、午後も元気に頑張れそう。

本日のおすすめは、ごろごろブロッコリー×ふわふわ卵で食べごたえ抜群の洋風スープ。「味付け、本当に塩だけ？」と驚くおいしさの秘密は〈保温タイム〉。 朝作ってからランチまでの間に、ソーセージのうまみが溶け出し、長時間煮込んだようなスープになるんです！

『ソーセージとブロッコリーの卵スープ』のレシピ

材料（1人分）

ウインナソーセージ……2本

ブロッコリー……3房（約50g）

卵……1個

〈A〉

水……1と1/4カップ

塩……小さじ1/4

こしょう……少々

あればローリエ……1枚

オリーブオイル……小さじ1

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

ソーセージは斜め薄切りにする。ブロッコリーは縦半分に切る。卵は割りほぐす。

（2）スープを作る

鍋にAを入れて強火にかけ、煮立ったらソーセージ、ブロッコリーを加える。再び煮立ったら、ときどき混ぜながら弱めの中火で2分ほど煮る。火を強めて汁を煮立て、溶き卵を回し入れ、ふわっと浮いたら火を止めてひと混ぜする。

（3）ジャーに入れる

熱いうちにスープジャーに入れ、ふたをする。

保温中は具材にじっくり火が入って、味もしみしみに！ 栄養豊富なブロッコリーと卵がしっかりとれるうえ、ジャーの中で〈時間がおいしくしてくれる〉助かるランチスープ。今日のランチに、週末のピクニックのおともにいかがですか♪

（『オレンジページ』2025年4月2日号より）