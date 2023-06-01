日本マクドナルドは、ハッピーセット「トミカ」と「サンリオキャラクターズ」を、全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて本日4月10日より期間限定で発売する。価格は510円より（一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる）。

今回、ミニカー「トミカ」、サンリオキャラクターとコラボしたおもちゃがハッピーセットに登場。第1弾が4月10日から、第2弾が4月24日からで、それぞれひみつのおもちゃを含む全9種がラインナップされる。

なお、5月8日からは第3弾として、第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる。

第1弾 4月10日～4月23日

日野はしご付消防車(モリタ・スーパージャイロラダー)

トヨタ タウンエース ハンバーガーカー

日産 スカイライン パトロールカー

GR GT3

第2弾 4月24日～5月7日

日野プロフィア メガロドン搬送車

日産 NV350 キャラバン 救急車

マクドナルド ハッピーセットバス

トヨタ ダイナ レッカー車

第1弾 4月10日～4月23日

クロミ ケータイ型 キーリング

ハローキティ きせかえフィギュア

ポムポムプリン おしりフリフリフィギュア

リトルツインスターズ ゆめかわメモケース

第2弾 4月24日～5月7日

シナモロール くるくるスイーツケース

マイメロディ パフューム型 ペンスタンド

ポチャッコ スケボーフィギュア

こぎみゅん ぎゅぎゅっとおにぎりメーカー

(C) ＴＯＭＹ 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663342