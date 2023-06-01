マクドナルド、ハッピーセット「トミカ」「サンリオキャラクターズ」本日4月10日発売新型車「GR GT3」やハローキティたちのおもちゃが登場
【ハッピーセット「トミカ/サンリオキャラクターズ」】 第1弾：4月10日～4月23日 第2弾：4月24日～5月7日 第3弾：5月8日～ 価格：510円～
(C) ＴＯＭＹ 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。
日本マクドナルドは、ハッピーセット「トミカ」と「サンリオキャラクターズ」を、全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて本日4月10日より期間限定で発売する。価格は510円より（一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる）。
今回、ミニカー「トミカ」、サンリオキャラクターとコラボしたおもちゃがハッピーセットに登場。第1弾が4月10日から、第2弾が4月24日からで、それぞれひみつのおもちゃを含む全9種がラインナップされる。
なお、5月8日からは第3弾として、第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる。
ハッピーセット「トミカ」
第1弾 4月10日～4月23日
トヨタ タウンエース ハンバーガーカー
日産 スカイライン パトロールカー
GR GT3
第2弾 4月24日～5月7日
日野プロフィア メガロドン搬送車
日産 NV350 キャラバン 救急車
マクドナルド ハッピーセットバス
トヨタ ダイナ レッカー車
ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」
第1弾 4月10日～4月23日
クロミ ケータイ型 キーリング
ハローキティ きせかえフィギュア
ポムポムプリン おしりフリフリフィギュア
リトルツインスターズ ゆめかわメモケース
第2弾 4月24日～5月7日
シナモロール くるくるスイーツケース
マイメロディ パフューム型 ペンスタンド
ポチャッコ スケボーフィギュア
こぎみゅん ぎゅぎゅっとおにぎりメーカー
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