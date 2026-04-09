ダイソンは、同社初のポータブルハンディファン「Dyson HushJet Mini Coolファン」を発表しました。2026年5月7日（木）より、ダイソン公式オンラインストアで限定先行販売を開始し、5月20日（水）より順次一般販売をスタートします。

記事のポイント ダイソンならではのパワフルな風量と、洗練されたデザインが特徴のハンディファン。独自のノズルで不快な周波数を低減し、強風量時でも快適に使えます。

本製品は、夏のアクティブなライフスタイルのために設計された多機能なファンで、ハンディファンとして、ウェアラブルファンとして、そしてデスクファンとしても使用できます。

重量は、わずか212gとスマートフォンほどの軽さで、最長6時間使えるバッテリーを搭載。昼夜を問わず、どんな場所でも涼しく快適に過ごすことができます。

さらに、1分間に最大65000回転するブラシレスDCモーターにより、最大風速25m/秒ものパワフルな風を実現。5段階の風量調節に加えて、さらに強力なブーストモードで、仕事中や移動中のやさしい風から、猛暑時に頼れるパワフルな風まで最適な涼しさにカスタマイズできます。

パワフルな風だけでなく運転音の質にもこだわっており、HushJetノズルで周波数を低減し、耳につく高音やモーターのうなる音も解消することで、パワフルさと快適な音質を両立しています。

風量は5段階の風量調節+ブーストモード。運転時間は最長6時間（風量1の場合）。本体カラーは以下の3色展開です。

インク／コバルト： インクブルーとコバルトブルーを組み合わせることで、都市での生活における鮮やかで大胆な印象と、エレガントで落ち着いた側面の両方を表現しています。

ストーン／ブラッシュ： マザーオブパールに着想を得た薄くピンクがかったやさしいホワイトは、落ち着きとぬくもり、真珠貝の内側にある輝きを感じさせます。

カーネリアン／スカイ： カーネリアンはダイソン伝統のレッドを鮮やかに進化させた色です。マットな仕上げにスカイブルーが加わることで、フレッシュで涼やかな印象に仕上げました。

ネックストラップ、充電スタンド、USB‑C充電用ケーブル、トラベルポーチが同梱されているほか、よりパーソナライズした体験を求める人に向けて、ベビーカーのハンドルなどに取り付けられる「ユニバーサルマウント」や、バッグのストラップやジャケットにしっかりと固定できる「グリップクリップ」など別売りのアクセサリーも展開されます。

ダイソン 「Dyson HushJet Mini Coolファン」 発売日：先行販売2026年5月7日、一般販売5月20日 オープンプライス

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